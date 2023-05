Del segundo Congreso feminista al origen del Día de las Madres

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- Viajes, regalos, comidas especiales, homenajes o manualidades son detalles que se estilan cada 10 de mayo para conmemorar a las mujeres que son madres. Si bien esta celebración es popular en México y otros lugares del mundo, en los últimos años se ha cuestionado el verdadero objetivo de su creación.

Y es que la maternidad es un proceso que no todas las mujeres podrán experimentar en sus vidas, ya sea por decisión o por factores como la fertilidad, privilegios económicos o la violencia del país que llegan a impedirlo; es por ello que colectivas feministas y académicas han cuestionado la imposición del rol de la madre como definición de género.

Marcela Lagarde en su tesis doctoral titulada "Cautiverios de las mujeres" señala que la fase de la "madresposa" elimina la individualidad de la mujer que no se puede ver fuera del servilismo a los otros, por imposición o adoptando el rol en el trabajo de cuidado que se espera ella realice.

En este cuestiona la invisibilidad de las otras facetas de la vida de las mujeres que no son madres.

De acuerdo con analistas, el segundo Congreso feminista celebrado en 1922 en Yucatán, fue el parteaguas para la creación de la efeméride, ya que en este se abordaron temas como el aborto, métodos anticonceptivos y de planificación familiar, debido a la desigualdad laboral y política que las mujeres padecían en esa época, ideas que muchos intelectuales de la época rechazaron.

En este encuentro, que también impulsó el sufragio femenino, se lanzó el folleto "La Brújula del hogar: Medios seguros y científicos para evitar la concepción", cuyo objetivo pretendía regular la natalidad a través de métodos anticonceptivos afines a los años veinte, en abril de ese mismo año el secretario de Educación de ese entonces, José Vasconcelos promovió tener un día para celebrar a la mujer como madre y envió a la prensa una convocatoria.

Al interior del folleto, la doctora Margarita Sanger describió: "La mujer debe hacer uso de su derecho de negarse a poblar la tierra de esclavos y a llenar el mercado de niños explotados. Haga, que esta información circule entre sus vecinas y amigas; copie las partes de ella que puedan servirle".

El anuncio tuvo una respuesta positiva por la población y el presidente de la República, Álvaro Obregón, así como los grupos de conservadores que apoyaron la idea e intentaron censurar aquél folleto, por lo que optaron por el 10 de mayo para reconocer "a la mujer que nos dio todo, nos tuvo en su vientre y nos da cariño y amor", según describe el texto.