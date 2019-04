Diseñan un trabajo internacional "a medida" para Harry y Meghan en África

El plan ha sido ideado, según asegura el citado dominical británico en un artículo en exclusiva, por sir David Manning, exembajador británico en Estados Unidos y asesor especial sobre asuntos constitucionales e internacionales para Harry y William.



Lord Geidt, quien fuera secretario privado de Isabel II y actual portavoz de la Fundación de la Commonwealth de la Reina, también está implicado en esos planes, según esto.



Precisamente, los duques de Sussex, el príncipe Harry y su esposa, Meghan, son presidente y vicepresidente de esa fundación.



La propuesta daría a la pareja, que espera su primer hijo para finales de este mes, la ocasión de disfrutar de un descanso de las divisiones que supuestamente han aflorado dentro de la casa real en los últimos meses, al tiempo que se "refuerza" el atractivo global por este país, según el citado medio.



The Sunday Times también indica que es improbable que el lugar de destino se decida antes de 2020.



Harry guarda estrechos vínculos con varios países africanos y visita el continente desde su adolescencia. En 2004 pasó un año en Lesoto, donde, en 2006 fundó una organización benéfica y se cree que se enamoró de Meghan durante un viaje a Botsuana, un país al que el príncipe se refiere como su "segunda casa" y a donde regresó en 2017 para celebrar el 36 cumpleaños de su esposa.



Sin embargo, el periódico apunta además a Suráfrica y Malawi como otras posibles opciones.



Al parecer, desde la casa real se quiere encontrar un papel "adecuado" para Harry al tiempo que su hermano mayor, William, comienza sus preparativos para ser rey en un futuro.



Según esto, desde la casa real británica prefieren mantener a Harry y Meghan como parte de la "marca real" en lugar de dejarles perseguir sus propios proyectos, como una serie de televisión sobre salud mental con la popular presentadora estadounidense Oprah Winfrey.



La idea de ofrecerles un papel en África tomó forma tras haberse rechazado otras propuestas, como que los duques de Sussex se convirtieran en enviados comerciales para el Reino Unido tras el "brexit" (la salida del Reino Unido de la Unión Europea), de acuerdo con el periódico.



Una fuente no desvelada afirmó que "las conversaciones se encuentran en una fase temprana pero el plan es encontrar una nueva manera de usar sus habilidades, lo más probable en África".



"Hay conversaciones entre los círculos de palacio sobre qué hacer para aprovechar a Harry y Meghan o cómo sacar partido de este fenómeno que ha emergido (con ellos); cómo hacerlo productivo", indicó otra fuente.



Se espera que los asesores de Harry se entrevisten con el Gobierno británico a fin de determinar cómo sufragar esos planes y cómo proporcionar seguridad para la pareja durante esa estancia fuera del país, que podría durar dos o tres años.



El dominical añade que en esas conversaciones será clave Simon Case, quien fuera secretario privado de William y que trabajó en Downing Street tanto para el ex primer ministro conservador David Cameron y para la actual jefa del Ejecutivo, Theresa May.



Case opina que un periodo de separación entre los jóvenes príncipes les ayudará a definir cuáles serán los papeles que ambos desempeñarán en los próximos 50 años.