¿Dónde está el mejor hotel del mundo?

Los Traveler's Choice Best of the Best 2020, organizados por Tripadvisor -una plataforma nutrida por los comentarios de los viajeros sobre los destinos, hoteles, restaurantes y atracciones que visitan- publicaron recientemente su lista de los 25 mejores hoteles del mundo. Tanto la comunidad de viajeros como la industria hotelera se llevaron una sorpresa.

La lista la encabeza el Viroth's Hotel de Siem Reap, ubicado en la capital de Camboya. Lo que llama la atención es su precio. No, no es tan caro, como muchos se imaginan. Para muchos, ya no es una sorpresa, pues este hotel camboyano, en 2018, obtuvo el mismo nombramiento; en 2019 obtuvo dos reconocimientos: el tercer lugar en la categoría de los mejores hoteles del mundo, y el primer puesto en los mejores hoteles de Asia. El hotel, por supuesto, destaca por su relación calidad-precio. Tripadvisor lo describió como un "oasis elegante, tranquilo, verde y lujoso. Servicio amable y discreto. El Viroth's Hotel no es solo un gran lugar para descansar, y después salir a ver los impresionantes templos, sino un destino por derecho propio".

El alojamiento está ambientado en la década de los cincuenta. Lo dotan de vida sus extensas áreas verdes y jardines verticales, y tiene una fabulosa alberca de 20 metros de largo. No podría faltar un gimnasio y el spa con masajes exclusivos, tratamientos rejuvenecedores y corporales. Su restaurante puede presumir de una vasta carta de gastronomía local y continental. Una ventaja más: tiene únicamente seis habitaciones de 35 y 38 metros cuadrados, con vista a la ciudad o a la alberca. También dispone de una suite de 50 metros cuadrados.

Aclaramos que todas las habitaciones tienen baño privado y una decoración cálida, de un look contemporáneo, sencilla pero minuciosamente cuidada. El huésped encontrará ropa de cama inmaculadamente blanca, esculturas en las paredes, lámparas y muebles de diseño con textiles en tonos vibrantes.



Cuánto cuesta dormir en el mejor hotel del mundo

Dormir una noche en una habitación para dos personas cuesta desde 76.5 dólares, algo así como 1,625 pesos, si reservas para noviembre. Hay que considerar el tipo de cambio y que la tarifa incluye 60% de descuento (por pandemia). Los precios pueden variar sin previo aviso. Aún así, las tarifas del Viroth's Hotel no son nada estratosféricas si se comparan con un alojamiento de gama media en Nueva York, Londres o París.

Tienen varias ofertas especiales que te permiten ahorrar entre 20% y 30% del precio original. El paquete lifestyle además del alojamiento, el traslado y alimentos incluye descuentos en tratamientos de spa, cocteles, compras y cenas. Cuesta 147 dólares la noche, por persona, y se requiere reservar mínimo dos noches. El paquete arqueológico agrega recorridos al Templo de Angkor Wat de dos días, con el resto de los servicios, por 210 dólares, por noche, por persona. También ofrecen un paquete romántico.

Por supuesto, el Viroth's Hotel Cuenta con las medidas sanitarias contra el Covid-19. Se encuentra a 15 minutos en coche del templo hinduista Angkor Wat, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y a 8 kilómetros del aeropuerto de Siem Reap. Los premios Travelers' Choice Awards se celebran desde hace 18 años por el sitio de viajes Tripadvisor. Los reconocimientos se fundamentan en miles de críticas, opiniones y comentarios de los mismos usuarios.