¿Dónde están las hijas del rey Felipe y Letizia de España?

Desde que se dieron los primeros contagios de coronavirus en España, el rey Felipe y su esposa Letizia tomaron medidas preventivas y comenzaron a trabajar desde casa, a diario reciben llamadas y realizan teleconferencias que les permiten conectarse con distintos miembros del gobierno y diplomáticos.

Sin embargo, sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía dejaron de acudir a la escuela desde mediados de marzo y desde entonces no se les ha visto, situación que ha llamado la atención de los expertos en realeza.

A diferencia de otras monarquías, los reyes de España siempre se han mostrado celosos de los detalles íntimos de su vida, sobre todo cuando se trata de sus dos hijas, Leonor y Sofía, a quienes contadas las veces llegamos a ver en algún evento público o junto a sus padres. El domingo de Pascua es uno de los pocos momentos en los que estas dos jóvenes pueden ser captadas a su llegada a la Catedral de Palma de Mallorca, pero este año no se ha sido la ocasión.

A mediados de marzo, cuando las clases se suspendieron en España debido a los brotes de Covid-19, las hijas de Letizia dejaron de ser vistas en público, pues se refugiaron en el Pabellón del Príncipe, en el complejo de Zarzuela, que es donde viven, pero mientras el resto de los royal europeos y sus familias tratan de animar a los contribuyentes a través de redes sociales, Letizia y Felipe mantienen un hermetismo que ha sido criticado.

Los duques de Cambridge, Kate y William, recién lanzaron un video en el que aparecen sus tres hijos aplaudiendo la labor de todos los empleados sanitarios que hacen frente a esta enfermedad. Los reyes Guillermo y Máxima de Holanda también hicieron lo mismo que los Cambrigde junto a sus hijas.

Asimismo, la familia real de Suecia con motivo del domingo de Pascua compartió imágenes de una videollamada grupal en la que se pueden ver a los más pequeños de esta dinastía.

La ausencia de las hijas de los reyes de España, la princesa Leonor, quien es la heredera al trono, y su hermana, la infanta Sofía, ha sido todo un tema de conversación en España, pues mientras unos sostienen que los monarcas han tomado la mejor decisión por el bienestar de ellas, otros apuntan que la decisión ha sido radical y que no estaría mal que las jóvenes comenzaran a figurar más entre los miembros de la realeza española, así como lo hacen otras casas reales.