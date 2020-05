Duques de Sussex contarán su historia en la familia real

Desde que Enrique y Meghan Markle decidieron retirarse de sus deberes reales como miembros de alto rango de la familia real británica para vivir en Estados Unidos y ser independientes económicamente, el mundo está pendiente de lo que hacen en su nueva vida y, ahora, la nueva noticia es que los Sussex han cooperado con los autores de un nuevo libro que hablaría de su vida personal.

De acuerdo con "The Sun", el duque y la duquesa de Sussex dieron una entrevista y contaron su versión de la historia en un libro que expondría su conflictivo tiempo como miembros de la realeza, desde su matrimonio en 2018.

OBRA

El libro se llamará "Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan" y tendrá 320 páginas, el mismo medio informa que se lanzaría el 11 de agosto, y que estaría escrito por el británico Omid Scobie, un gran defensor de la actriz de "Suits", y la estadounidense Carolyn Durand.

La información que podría ofrecer el escrito es sobre Harry y Meghan, sin embargo, se teme que también se refiera a la tensa la relación de los papás de Archie Harrison con el resto

de la familia real.

DECISIÓN DE SEPARARSE

Incluso, se dice que hablarán de los detalles de la dolorosa decisión que tomaron de abandonar el país y a sus deberes en representación

de la reina Isabel II.

La noticia del libro llega justo después de la primera ronda de una disputa legal entre la nuera de Carlos de Gales y el "Mail on Sunday", pues Meghan Markle demandó al medio británico por publicar partes de una carta que le envió a su padre, Thomas Markle, en agosto de 2018, tres meses después de que este no acudiera a su boda tras sufrir un ataque al corazón.