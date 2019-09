El discurso de Meghan Markle en el que habla 47 veces de sí misma

El 12 de septiembre, la duquesa de Sussex volvió al trabajo tras las vacaciones de verano y la etapa primeriza como mamá. Meghan Markle presentó una colección, cuyos beneficios irán destinados a la asociación Smart Works.

La colección de Meghan Markle se creó junto a cuatro marcas: Jigsaw, John Lewis, Marks and Spencer y Misha Nonoo. Cuenta con 5 piezas cuyos beneficios irán destinados a un banco de ropa al que acuden mujeres desfavorecidas cuando tengan una entrevista de trabajo.

En la presentación, Meghan Markle dio un discurso en el que intentó animar a la gente a que cambie la palabra caridad por comunidad, es decir, que regalen cosas que sean importantes para ellos y no sólo lo que les sobra.

Aunque sus palabras fueron bastante alentadoras, sus detractores la criticaron por ser, supuestamente, narcisista y hablar solamente de sí misma. Fue el medio "Vanitatis" quien contó las veces en las que Meghan Markle pronunciaba las palabra "me" o "i" en su discurso y en total fueron 47.

A pesar de la buena obra y el excelente discurso motivador de Meghan Markle, la duquesa de Sussex no se salvó de las críticas ni esta ocasión.