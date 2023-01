El error de Meghan Markle con el príncipe Andrés

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 14 (EL UNIVERSAL).- Desde hace meses, el príncipe Harry y Meghan Markle han estado en el ojo de la tormenta por sus lanzamientos comunicacionales y su apertura a contar parte de sus vivencias siendo miembros de la familia real británica. El podcast de la exactriz, el documental de ambos estrenado en Netflix y el reciente libro lanzado por el hijo de Lady Di, han dado qué hablar.

En esta última obra autobiográfica del hijo del rey Carlos III, se describe una situación que vivió Meghan con su entonces novio y la familia real. Lo que ocurrió es que el día que la bella madre de Archie y Lilibet conoció a la reina Isabel II, esta estaba con el príncipe Andrés.

El episodio que quedó para el recuerdo gracioso en la memoria de Harry se produjo por una confusión que tuvo su esposa. La artista oriunda de Los Ángeles vio que el príncipe Andrés sostenía el bolso de la entonces reina y pensó que era uno de los sirvientes que trabajan para la familia real.

La anécdota tiene su ubicación en el Royal Lodge, en octubre de 2016. El hijo menor de Diana de Gales relató acerca del furcio: "Después de un momento, 'Meg' me preguntó algo sobre el asistente de la reina. Le pregunté de quién estaba hablando. Ese hombre que sostenía el bolso. Ese hombre que la acompañó a la puerta. ¿Ese no era su asistente? ¿Quién era?".

Lo que ocurrió fue desopilante y algo incómodo, ya que Meghan no había reconocido al acompañante de la reina. Fue así como su enamorado le dijo que era su tío. "Ese era su segundo hijo, Andrés", le dijo Harry, haciendo referencia a que es el segundo hijo varón de la fallecida monarca, quien además tuvo a la princesa Ana y al príncipe Eduardo. La anécdota del Duque de Sussex concluyó con una expresión elocuente: "Ella definitivamente no nos había buscado en Google".