El pedido del Palacio de Buckingham que involucra a Camila Parker

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 18 (EL UNIVERSAL).- Tras el fallecimiento de la Reina Isabel II pasado mes de septiembre, la familia real británica poco a poco comienza a presentar ciertos cambios en su organización, y en sus protocolos.

Recientemente se conoció que el Palacio de Buckingham realizó un pedido muy especial: quiere que Camilla Parker deje de ser llamada "Consorte" y que sea llamada "Reina" únicamente. Sin embargo, este cambio dependerá del pueblo británico.

La Reina Isabel II decidió durante las celebraciones de su Jubileo de Platino que Camilla Parker recibiría el título de Reina Consorte cuando su hijo Carlos accediera al trono británico. "Cuento con la ayuda amorosa de mi querida esposa, Camila. En reconocimiento a su leal servicio público desde nuestro matrimonio hace diecisiete años, se convierte en mi reina consorte", aseguró Carlos durante su primer discurso como Rey.

¿Por qué el pueblo debe decidir si Camilla es Reina o Reina Consorte?

Esta decisión debe darse de manera natural, es decir que el pueblo y la prensa británica pueden llamar a Camilla "Reina" si lo desean o no. El Palacio de Buckingham asegura que eliminar la palabra "Consorte" les permitirá usar un título más simple y abreviado: Reina Camilla.

Según fuentes consultadas por el medio británico "The Telegraph", los asistentes de Palacio estarían más que felices de eliminar el término ´consorte´ del título si existiera un interés público por hacerlo.

La última Reina Consorte fue la Reina Madre, es decir, la madre de la fallecida Reina Isabel II. Si Camilla Parker consigue que el pueblo y la prensa británica la llamen simplemente "Reina Camilla", Kate Middleton también conseguirá lo mismo el día en que el príncipe William acceda al trono británico.

Sin embargo, Camilla Parker lo tiene difícil, ya que una gran parte del pueblo británico sigue asegurando que el título de Reina le corresponde a Lady Di y no a ella.