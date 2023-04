El primer bebé por vientre subrogado de la realeza será danés

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- El príncipe Gustav, sobrino de la reina Margarita II de Dinamarca, se convertirá en papá junto a su esposa la princesa Carina, de origen mexicano, mediante un vientre subrogado.

La noticia, confirmada mediante un comunicado, ha dado mucho de qué hablar al tratarse del primer bebé en la realeza que nacerá por gestación subrogada.

"La princesa Carina y el príncipe Gustav están esperando su primer hijo para principios de verano. La pareja ha recurrido a la gestación subrogada", detalla el comunicado compartido por la casa real Sayn-Wittgenstein-Berleburg.

"Los Príncipes están felices por esta oportunidad y agradecen a todos aquellos que les han ayudado a encontrar un camino legal de llevar esto a cabo. Rogamos que se abstengan de hacer más preguntas", sentencia el comunicado.

Según informes, el príncipe Gustav y la princesa Carina habrían comenzado con el proceso de subrogación en un país extranjero debido a que en Alemania, país en el que residen, la gestación subrogada está prohibida. Entre las opciones más viables se encuentra Estados Unidos, sin embargo, no existe más información.

Gustav de Sayn-Wittgenstein-Berleburg es hijo de la princesa Benedikte de Dinamarca y Ricardo, sexto príncipe de Sayn-Wittgenstein-Berleburg. Mientras que Carina Axelsson es hija de mamá y abuelos mexicanos.

Hay que recordar que el sobrino de Margarita II de Dinamarca tuvo que defender su amor en los tribunales, ya que no se les permitían casarse debido a que Carina, de 54 años, no era de raza aria, algo señalado por familiares del príncipe Gustav.