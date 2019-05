El príncipe Carl Philip de Suecia cumple 40 años

Este lunes, uno de los príncipes herederos más guapos de las casas reales de Europa cumple 40 años de edad: el royal Carl Philip, hijo de los reyes Carlos Gustavo y Silvia, de Suecia. Es el cuarto en la línea sucesoria al trono, pues su hermana mayor, Victoria, es la princesa que sigue a su padre.

Aquí te dejamos 14 cosas que no sabías del príncipe Carl Philip, de la Casa de Bernadotte, de Suecia:

1. Su nombre completo es Carl Philip Edmund Bertil Bernadotte y es duque de Värmland.

2. Fue el segundo hijo de los reyes de Suecia. Cuando nació, Carl Philip era el príncipe heredero directo al trono, pero en 1980 reformaron las leyes suecas y fue entonces que las mujeres tuvieron derecho a convertirse en reinas. Así, Carl Philip quedó por detrás de su hermana, la princesa heredera Victoria.

3. Cuando era niño, el príncipe tenía un apodo, Lippi, y en la escuela le decían de cariño Fillie.

4. El príncipe Carl Philip sufría de dislexia -como todos sus hermanos y su padre, el rey- así que le pusieron tutores particulares.

5. Es zurdo.

6. El príncipe sueco estudió durante 2 años Diseño Gráfico en la Escuela de Diseño Gráfico Forsbergs en Estocolmo.

7. Carl Philip habla sueco, inglés y alemán.

8. El príncipe Carl Philip tiene 'sangre azul' en varias ramas de su árbol genealógico: es primo tercero de la reina Isabel II. La reina Victoria fue su tatarabuela, lo que lo sitúa muy cerca de la realeza inglesa.

9. El royal es copropietario de la compañía textil Bernadotte & Kylberg y varias de sus telas llevan sus diseños.

10. Carl Philip conoció a su esposa en 2009, pero su compromiso puso en jaque a la familia real, pues los antecedentes de la plebeya Sofia Hellqvist no eran tan decentes como se esperaba. Sofia fue modelo de ropa interior y se le relacionó con varios escándalos sexuales.

11. Al final y después de la reacia aprobación de sus padres, Carl Philip se casó con Sofia Hellqvist el 13 de junio de 2015. Es uno de los royals que no temen demostrar su amor en público a su esposa.

12. El príncipe sueco y Sofia Hellqvist tienen dos hijos: el Príncipe Alexander y el príncipe Gabriel.

13. Al igual que Meghan Marklke y el príncipe Harry, el príncipe Carl Philip y Sofia Hellqvist tienen una cuenta en Instagram que ellos mismos administran: @prinsparet

14. El príncipe disfruta de las carreras de autos y participa regularmente en carreras en Suecia.