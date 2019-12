El príncipe Carlos planea reducir a los miembros de la realeza

Uno de los principales cambios que el príncipe Carlos quiere hacer cuando su mamá, la reina Isabel ll le entregue el trono, es reducir a los miembros de la realeza, un plan que ya tenía pensado desde hace mucho tiempo; sin embargo el príncipe Carlos aceleró sus planes tras el escándalo de su hermano el príncipe Andrés con el pederasta ya fallecido Jeffrey Epstein, informó "The Daily Star".

Cuando tome posesión del trono y se convierta en rey, el príncipe Carlos juntos con sus hijos el príncipe William y el príncipe Harry quedarán a cargo de los deberes reales junto a sus esposas e hijos, Kate Middleton, el príncipe George, la princesa Charlotte, el príncipe Luis, Meghan Markle y el pequeño Archie.

De acuerdo al diario británico, la semana pasada el príncipe de Gales tuvo un encuentro en la residencia real de Sandringham con su padre, el príncipe Felipe, durante la cual ambos hablaron sobre el retiro de la reina Isabel ll, cuando la monarca tenga 95 años y el príncipe Carlos tome las riendas de la jefatura de Estado, los asuntos familiares y las actividades diarias en las que se ocupa actualmente la reina Isabel ll.

La información se da a conocer después de las recientes declaraciones del líder laborista Jeremy Corbyn, quien también cree que la familia real es muy grande. Además, Brittani Barger, editora adjunta de "Royal Central" le dijo a otro diario británico que sospecha que el príncipe Andrés no volverá a cumplir con sus deberes reales.

"Creo que la crisis de Andrés definitivamente ha fortalecido el deseo del príncipe Carlos de una monarquía reducida. El príncipe Andrés ahora está fuera de escena. No lo veo volver a realizar deberes reales y cualquier esperanza de que sus hijas lo hagan ahora se ha ido. Creo que la monarquía será Carlos, sus hijos y nietos", informó a "The Sun".

Por otro lado, Charlie Proctor, editor de "Royal Central" también dijo que lo único que está haciendo el príncipe Carlos es cuidar a su familia. "El apoyo a una monarquía reducida se disparó de la noche a la mañana. Carlos solo quiere que su familia inmediata dirija los compromisos. Consiste en él mismo, Camilla, el príncipe William, su esposa, Kate Middleton, el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle".

Cuando el príncipe Carlos asuma el título de rey, la mayoría de los miembros de la realeza que no son directos ya estarán a punto de jubilarse, como el duque de Kent y la princesa Alexandra y el duque y la duquesa de Gloucester (primos hermanos de la reina Isabel ll).