El príncipe George tendrá un papel en la coronación de Carlos III

A-AA+



CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).- Dentro de muy pocas semanas, el rey Carlos III y la reina consorte Camila serán coronados en un evento histórico realizado en la abadía de Westminster, Reino Unido.

Además de todos los preparativos que se encuentran en marcha, aparentemente el monarca británico ha agregado uno más, descubrir el papel que desempeñará su nieto, el príncipe George, hijo de Guillermo y Catalina de Gales.

Según información de "The Sunday Times", el rey Carlos III desea que su nieto heredero al trono, Jorge de Gales, desempeñe un importante papel el próximo 6 de mayo en la ceremonia de coronación.

El príncipe George, primógenito del príncipe William y Kate Middleton, se ha hecho presente en un par de eventos oficiales que ha tenido su familia, entre ellos, el funeral de la reina Isabel II y el concierto de Navidad del pasado mes de diciembre.

Aunque su hermana, la princesa Charlotte, ha demostrado gran madurez y liderazgo, el pequeño de 9 años también ha establecido su papel como futuro heredero al trono.

Por tal motivo, "The Sunday Times" afirma que el monarca británico se encuentra analizando el papel simbólico ideal que podría desempeñar en su fin de semana de coronación, con el propósito de demostrar que la familia real aún tiene mucho futuro.

Sin agregar más detalles, el tabloide británico afirma que sea cual sea la función del príncipe George, romperá todas las tradiciones, ya que anteriormente se acostumbraba que los herederos al trono solamente fueran espectadores.

En 1953, año en el que se coronó a la fallecida Isabel II, el rey Carlos III solamente tenía cuatro años por lo que no tuvo un papel relevante dentro de la ceremonia.

Sin embargo, se tiene previsto que el monarca británico, de 74 años, cuente con la participación activa del príncipe William, a quien recientemente le otorgó un nuevo título: Conde de Chester.

Nacido el 22 de julio de 2013, el príncipe George es el hijo mayor de Guillermo y Catalina de Gales, quienes también son papás de la princesa Charlotte y el pequeño príncipe Louis.

El fin de semana de coronación del rey Carlos III y Camila de Reino Unido:

De acuerdo con lo compartido en la página web, el fin de semana de coronación incluye los siguientes eventos:

- Durante todo el fin de semana, del 6 al 8 de mayo, habrá grandes almuerzos en todo el país.

- El sábado 6 de mayo tendrá lugar la ceremonia de coronación en la abadía de Westminster, Londres.

- El domingo 7 de mayo se realizará un espectacular concierto de coronación en el castillo de Windsor con proyecciones, láseres, pantallas de drones e iluminaciones.

- El lunes 8 de mayo es día feriado en honor a la coronación.