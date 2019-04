El príncipe William quiere a Harry y Megan lo más lejos posible

Desde que el príncipe Harry y Meghan Markle se casaron en mayo del año pasado, los rumores de una enemistad entre la exactriz y la futura reina de Inglaterra, Kate Middleton, surgieron, pero también se comenzó a hablar de un distanciamiento entre William y su hermano, algo que quedó constatado en la misa de Pascua del domingo pasado, evento real en el que los hijos del príncipe de Gales no cruzaron palabra.

Asimismo, trascendió la noticia de que la familia real de Gran Bretaña ha considerado la posibilidad de mudar a los duques de Sussex a África en 2020, aunque nada ha sido confirmado. Pero a toda esta información se suma que el príncipe William quiere a Meghan Markle y a Harry lo más lejos posible para que él y su esposa Kate continúen siendo el centro de atención.

De acuerdo con "The Sunday Times", una fuente aseguró que la idea es enviar a la pareja que está en espera de su primogénito, al extranjero.

"En cierto modo, le convendría a William, sacar a su hermano del país por unos años y a Meghan lo más lejos posible".

Sin embargo, los duques de Sussex se sienten aislados del resto de la familia británica, hecho que se coteja con su reciente traslado a Frogmore Cottage para asegurar su privacidad y la apertura de su propia cuenta de Instagram, la cual, se piensa, es manejada por Meghan Markle.

"Los enviaron a Frogmore para tratar de mantenerlos fueran del centro de atención por un rato. Están preocupados de que Harry y Megan vayan a establecer una empresa totalmente separada y que nadie pueda controlarlos. Hay discusiones sobre cómo aprovechar su imagen y la atención global que reciben", señaló una fuente cercana a la pareja que dentro de unas semanas cumplirá un año de casados.

Por otro lado, el antiguo mayordomo de la princesa Diana, Paul Burrell, dijo que los hermanos no se han distanciado, que simplemente tienen personalidades diferentes y no siempre están de acuerdo en algunas cosas; pese a ello, desde la muerte de su mamá, han sido muy unidos y crearon un lazo que es muy difícil de romper.