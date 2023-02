El protocolo que el rey Carlos III no respetará en su coronación

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- Desde que se conoció el fallecimiento de la Reina Isabel II, el Reino Unido comenzó a prepararse no solo para despedirla como era debido, sino también para comenzar a organizar lo que será la coronación del Rey Carlos III, el próximo heredero en la línea de sucesión al trono británico.

Sin embargo desde un primer momento se dijo que la ceremonia de coronación del Rey Carlos III será muy austera y que en la misma se realizarán muchos cambios que buscan "renovar la monarquía".

El Rey Carlos III y Camila Parker serán coronados en la Abadía de Westminster el próximo 6 de mayo. Incluso los nuevos Reyes pidieron que su ceremonia de coronación no sea igual a la de la Reina Isabel II. Por lo tanto, uno de los pedidos que hicieron fue que se deben estrenar tronos nuevos.

Este dato llamó la atención, ya que el Rey Carlos III está dispuesto a cambiar la icónica "Silla de Coronación", una pieza histórica que forma parte de la tradición británica desde hace muchos siglos.

La "Silla de la Coronación de la Capilla de San Jorge" es uno de los muebles "más preciados y famosos" del mundo. Sin embargo, el Rey Carlos III quiere tener su propia silla de coronación.

Además, esta nueva silla será colocada sobre un estrado elevado, mientras que la silla de su esposa, la Reina Consorte Camilla Parker, irá en un nivel inferior, como indica la tradición británica.

Mucho se ha dicho al respecto, pero los últimos rumores aseguran que el Rey Carlos III quiere que su hijo menor, Meghan Markle y sus nietos formen parte de su coronación. Sin embargo, ellos no estarán presentes junto al príncipe William y Kate Middleton, ya que la relación entre los hermanos va de mal en peor.