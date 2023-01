Felipe VI y Letizia de España realizan viaje por inesperada herencia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 9 (EL UNIVERSAL).- El rey Felipe VI y a la reina consorte Letizia de España además de pertenecer a una de las monarquías más populares, recibieron un increíble e inesperado regalo.

Los reyes de España están próximos a viajar a Menorca, una de las islas de España, para poder monitorear de cerca el uso que le han dado a una millonaria herencia que les fue otorgada por alguien que no los conocía.

El viaje de Felipe VI y Letizia de España ocurre para que pueda inaugurar la Farmacia Llabrés, propiedad que fue rehabilitada y que pertenece a la Fundación Hesperia, misma que crearon ambos monarcas después de ser beneficiados por el propietario de la farmacia.

Juan Ignacio Balada Llabrés, quien falleció en 2010, dejó todos sus bienes al rey Felipe y la reina Letizia, quienes en ese entonces eran príncipes. La sucesión causó una inmensa sorpresa debido a que los actuales reyes de España no conocían de nada al fallecido.

"No los conocía de nada. Sé que don Felipe tuvo muchas dudas, pero finalmente aceptaron. El príncipe pensó que ese dinero iba a ayudar a mucha gente en la isla", aseguró Josep Pons Fraga, un periodista que era amigo del fallecido empresario, a la revista "Vanity Fair".

El mismo amigo reveló que ha podido coincidir con el rey Felipe en algunas ocasiones; "Siempre ha mostrado interés en conocer cómo era en realidad el señor Balada", sentenció.

La herencia que recibieron los actuales monarcas de España está valuada en 10 millones de euros y según "Vanitatis", pertenece también a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, así como a sus sobrinos, los hijos de Elena de Borbón y Grecia, Cristina de Borbón y Grecia.

La mitad de ese dinero fue destinada a la creación de la Fundación Hesperia, que se dedica a los proyectos filtantrópicos para adolescentes.