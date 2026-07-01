FELIZ ENCUENTRO
COMPARTEN SU GUSTO POR LA JARDINERÍA Y EL DISEÑO FLORAL
Galeria
El encuentro entre un grupo de integrantes de diversos clubes
de jardinería de la localidad y del país durante la Asamblea de COMHDE
(Confederación Mexicana de Horticultura Diseño y Ecología), les permitió convivir y fortalecer la unión y armonía que prevalece entre ellas.
Durante los dos días del evento, participaron en interesantes actividades que fortalecieron sus conocimientos para realizar acciones enfocadas en la preservación del entorno natural.
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Desde luego que también comentaron de los proyectos a emprender.
La alegría, el entusiasmo y el optimismo prevalecieron en los eventos sociales que resultaron por demás agradables.
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