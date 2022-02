¿Funcionan los afrodisiacos?

Aunque algunos investigadores consideran que los afrodisiacos funcionan solo por sugestión, expertos en cocina sí creen en el poder de los alimentos para elevar la libido.

El chef peruano Franco Noriega, reconocido no solo por sus dotes culinarias, sino por ser el "chef más sexy del mundo", nos cuenta que entre lo que funciona para encender la llama es ¡el chile!

"Los afrodisiacos sí existen; por ejemplo, te comes un chile y lo primero que pasa en tu cuerpo es que te da calor, te comienza a calentar la boca a picar el cuerpo y te comienzas a quitar la ropa, te provoca quitarte todo porque hace calor, empiezas a sudar y a la hora de quedarte desnudo ya ni piensas en el segundo plato", dice el experto de "MasterChef".

El mejor truco para Franco es la simplicidad. "Lo mejor es algo simple, algo que los dos puedan disfrutar; eso sí, nada de ajo, de anchoas, ni sabores fuertes para que cuando entres en acción nada te quite la pasión".

A decir del chef, lo ideal es no preparar nada pesado, porque lo que quieres es que quede espacio, no necesariamente para el postre.

"En una situación romántica, no quieres que todo sea tanto sobre la comida, sino sobre el momento que estás viviendo y la persona con la que estás. Yo le quitaría protagonismo a la comida y me enfocaría en el momento, estar presente con mi pareja".

Lo que sí prende

La mejora de la circulación sanguínea y los ácidos grasos Omega-3 y zinc, que favorecen la producción de la testosterona, son dos de los beneficios que ofrecen algunos alimentos catalogados como afrodisiacos como la fresa, el jengibre, el pescado y las ostras. Además, el chocolate contiene la sustancia feniletilamina, compuesto que se segrega en el enamoramiento y ayuda a liberar oxitocina (la hormona responsable del amor) y serotonina (neurotransmisor que controla las emociones).

La menta tomó su nombre de la mitología. Menthe era una ninfa a quien Plutón amaba con pasión, pero como su amor era prohibido la ninfa fue convertida en una planta que, aseguran los naturistas, estimula la libido y, de paso, deja buen aliento.