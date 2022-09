Hábitos del rey Carlos III: nunca almuerza y trabaja hasta la media noche

A-AA+

El rey Carlos III, hijo de la recién fallecida Isabel II y Felipe de Edimburgo, constantemente ha sido criticado por aparentemente no tener grandes responsabilidades. Dichos señalamientos se han hecho más fuertes ahora que ha tenido que asumir el trono, ya que muchas personas hacen eco a sus 73 años.

Sin embargo, de acuerdo con un testimonio de Julian Payne, exsecretario del rey Carlos, el actual monarca de Reino Unido comienza su día desayunando huevos, frutas de temporada y té, alimentos que tendrán que durar bastantes horas en sus estómago debido a que no almuerza.

"El Rey no almuerza; entonces, una de las lecciones que aprendí cuando estaba de viaje con él fue tomar un gran desayuno o llevar algunos aperitivos para seguir adelante", reveló el exsecretario.

El extrabajador también contó detalles sobre su jornada de trabajo, la cual comienza después del desayuno: "Primero se escuchan los titulares de las noticias de la radio, después se inician las reuniones del día".

Dichas reuniones enfocadas en su organización benéfica llamada 'Prince's Trust', la cual tiene como objetivo ayuda a personas jóvenes desfavorecidas. Después se reúne en privado con Sir Clive Alderton, su secretario, para hablar sobre asuntos de Estado.

Al finalizar sus reuniones, alrededor de la 1 de la tarde, el soberano tiene que hacer una pausa para caminar. "Al Rey no le gusta estar adentro por mucho tiempo y siempre tiene las ventanas abiertas de par en par".

Hasta este momento el único alimento que el rey Carlos III tiene en el estómago es el desayuno por lo que a las 5 de la tarde, junto a su esposa desde 2005, la reina consorte Camila, hace una pausa para tomar té, sándwiches y frutas.

Finalmente, el exsecretario Julian Payne reveló que la cena del monarca británico, normalmente ocurre a las 8:30 de la noche y dos horas más tarde regresa a su oficina para atender algunos pendientes, los cuales se extienden hasta pasando las 12 de la medianoche.

Los cinco eventos oficiales en memoria de Isabel II son: el Servicio de Acción de Gracias en la catedral de St Giles, Edimburgo; la procesión a Westminster Hall y el servicio de oración y reflexión, la Vigilia en Westminster Hall, el funeral de estado en la Abadía de Westminster y el Servicio de Sepelio en St George's Chapel Windsor.