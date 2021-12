Hija de Amancio Ortega será la nueva presidenta de Inditex, dueña de Zara y Massimo Dutti

La hija del fundador de la empresa textil española Inditex, dueña de Zara, Massimo Dutti y otras grandes cadenas de la moda, será la próxima presidenta de la compañía, se informó el martes

El directorio de Inditex designó a Marta Ortega sucesora de Pablo Isla, que dirige la empresa desde que su fundador Amancio Ortega renunció a la presidencia en 2011. También designó a Óscar García el nuevo CEO.

Marta Ortega, de 37 años, asumirá el 1 de abril como presidenta de la empresa que su padre fundó en 1963 en el noroeste de España y transformó en una líder internacional de las ventas minoristas de la moda. Su nombramiento y el de García deben ser ratificados por una reunión anual de accionistas.

"He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos 15 años", dijo Marta Ortega. "Me siento profundamente honrada y comprometida por la confianza que se ha depositado en mí y enormemente ilusionada por el futuro que entre todos vamos a acometer".

Además de las tiendas Zara, Inditex es dueña de las grandes cadenas Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka, Oysho y Stradivarius.