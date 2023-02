Hija de Salma y la princesa Charlotte, las niñas con más dinero

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- ¡El poder es femenino! Este año, la lista de los niños más ricos del mundo volvió a lanzar los primeros lugares de los pequeños más poderosos y acaudalados del planeta, quienes por derecho propio o por ser hijos de importantes celebridades ocupan destacados puestos.

Para sorpresa de todos -nos incluimos- el listado no es liderado por el príncipe George, quien ocupa el tercer puesto en la línea sucesoria del trono británico, ni los hijos de Elon Musk, el hombre más rico del mundo.

En la lista de los niños más ricos del mundo, Jorge de Gales, de 9 años, ocupa el puesto número 2, ya que tiene una fortuna estimada en 2,451,090,000 de libras esterlinas, de acuerdo con el rankeo de Electric Ride On Cars que hizo el cálculo de acuerdo con su futura herencia.

También figuran Jacques, el hijo del príncipe Alberto II de Mónaco y la princesa Charlene, con una cuenta bancaria calculada en 817,030,000 de libras esterlinas.

Suri Cruise, hija de Tom Cruise y Katie Holmes, ocupa el quinto lugar con la friolera de 653,624,000 libras esterlinas y en la sexta posición aparece la carismática Stormi Webster, hija de Kylie Jenner y Travis Scott, con 593,163,780 de libras esterlinas.

¿Quiénes son las niñas más ricas del mundo?

De acuerdo con el listado, la niña más rica del mundo es la princesa Charlotte de Gales, de 7 años y hermana del príncipe George, con una fortuna aproximada de 3,594,932,000 libras esterlinas, debido a la fortuna que tiene en los bienes heredados y en el costo que representa su imagen en asuntos de moda, gracias al "efecto Kate Middleton".

En tanto, Valentina Paloma Pinault Hayek, de 15 años, ascendió del lugar 6 que tenía hace tres años al 3 lugar del 'millonario' listado. Electric Ride On Cars informó que la hija de Salma Hayek es dueña de un monto calculado en 1.593.208.500 de libras esterlinas.

Archie Mountbatten-Windsor, hijo del príncipe Harry y Meghan Meghan no aparece en el top 10 de los niños más ricos del mundo, sino en el lugar 17 con 32.681.200 libras esterlinas.

Otros lugares que aparecen en el rankeo son:

7 Blue Ivy Carter, 490,218,000 de libras esterlinas

8 North West, con 306,386,250 de libras esterlinas

9 Max y Emme Maribel Muñiz, con 176,478,480 de libras esterlinas