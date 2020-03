Ideas para hacer tu cuarto más acogedor en cuarentena

Sin lugar a dudas, el dormitorio es uno de los lugares más importantes de toda la casa. En él realizamos varias de nuestras actividades más placenteras y relajantes, por lo que debes prestarle máxima atención a la hora de decorarlo.

Y ahora, que nos vemos en la necesidad de estar más en casa, es imprescindible convertir este espacio en un lugar acogedor que te inspire paz, armonía y seguridad. Además, si tienes un poco más de tiempo libre, puedes aprovecharlo para realizar esos cambios que siempre has querido.

Te dejamos una lista de 5 ideas que te pueden ayudar a convertir tu dormitorio en el lugar perfecto para recargarte de energía y, además, en el lugar más hermoso de la casa.

1. Dale la bienvenida a la primavera

Puedes llenar de vida la habitación con pequeños toques de color y estampados primaverales en tu ropa de cama. Todo depende de tu personalidad. Puedes elegir tonos muy vivos como un rosa fuerte, amarillo, naranja o azul.

O puedes irte por la tendencia de los colores pasteles o de estilo orgánico, donde imperan los tonos tierra combinados con blanco.

2. Cambia la organización de tu armario

No queremos que te vuelvas una obsesiva del orden, pero sí que intentes adaptar el espacio donde guardas tu ropa y zapatos a tus necesidades; que cada vez que busques algo sepas dónde encontrarlo y puedas regresarlo a su lugar sin alterar la organización que ya habías logrado. Dispón un lugar para cada tipo de ropa: blusas, camisas, playeras, ropa de dormir... Y luego organiza todo por color o por la frecuencia con que lo usas (eso sí, si una prende tiene más de 6 meses sin usar evalúa si realmente la necesitas o si fue un capricho de compra. Dónala, véndela o regálala a alguien que le saque más provecho que tú).

¿Ya viste el reality show de la gurú del orden ¡A ordenar con Marie Kondo!, transmitido por Netflix? Si no los ha hecho, puedes darle un vistazo para que copies algunas de sus sencillas pero súper útiles ideas. Una técnica que es muy usada por Kondo es utilizar cajas o cestas de almacenaje. Te ayudarán a segmentar todo y visualmente se ve muy lindo.

3. Añade más cojines a tu cama

O cambia las fundas de los que ya tienes. Esto no cuesta mucho dinero y hace que tu cama luzca más grande, vistosa y acogedora. Le da personalidad y estilo a tu habitación y, por excelencia, es el complemento perfecto para darle un toque de color o contraste con respecto al resto de la decoración.

Si tienes algún sillón en tu cuarto, también puedes incluir una manta suave, perfecta para acurrucarte mientras tomas un café o lees un libro en los momentos en que baje la temperatura. También le da un toque chic al lugar.

4. Integra a la naturaleza

Hay muchas opiniones sobre si es recomendable o no incluir plantas en los dormitorios. Sin embargo, se ha demostrado que muchas especies ayudan a oxigenar el ambiente y ni hablar del gran aporte que le dan a la decoración. No importa si tu habitación es de colores suaves o muy fuertes. El verde siempre le dará un toque diferente, orgánico y natural.

Entre las más beneficiosas para tu salud y el ambiente (descarta primero que no seas alérgica) y hasta para dormir mejor, lo expertos recomiendan: lavanda, suculentas, potus, malamadre, helechos, hiedra, sansevieria y aloe vera. Lo ideal es colocarlas en tu mesa de noche, en la cabecera, en el tocador, sobre un taburete o en los rincones.

5. Viste las paredes

Por muy minimalista que sea tu estilo, unas paredes desnudas le restan calidez a la habitación, a menos que le hayas colocado un papel tapiz o hayas pintado algunas paredes con colores fuertes o con un diseño especial. Y, sin embargo, cuando colocas un cuadro, una serie de fotos, un espejo, o unas repisas, la habitación adquiere otra personalidad.

Piensa qué tienes disponible y qué necesitas. ¿No tienes dónde colocar tus libros o ese adorno que tanto te gusta? Tienes una serie de fotos de tu último viaje o aún no le has dado lugar a los posters que has coleccionado desde hace tiempo? Enmarcarlos no es tan caro y colgarlos, mucho menos.