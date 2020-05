Innovadoras tendencias en la moda del verano

En unas semanas más dejaremos atrás lo etapa tan complicada que vivimos por la pandemia del coronavirus; y, es tiempo de pensar en renovarse a las tendencias más ¡chic! de la moda.

Después de estos instantes tan difíciles, en los que hemos intentado aprovechar al máximo el tiempo, leyendo esos libros que teníamos amontonados, devorando esas películas eternas que no habíamos tenido tiempo de ver o simplemente, meditando y buscando dentro de nosotras mismas, aprendiendo, ahora comenzamos a ver un poco la luz al final del túnel.

ESTILO

Para muchas de nosotras, la moda está muy ligada con nuestra personalidad y nuestro estado de ánimo.

Ahora que vemos más cerca el instante de poder salir, nos damos cuenta de que nuestro look también va a dar un giro de 180 grados.

Es el tiempo de abandonar las mallas y las zapatillas de andar por casa, aunque, hemos estado cómodas, dentro de nuestras cuatro paredes, para dejar entrar un poquito el sol en nuestro vestidor.

COLECCIONES

Los días de verano están a la vuelta de la esquina. Hace tiempo que vimos las tendencias sobre la pasarela y que nuestras tiendas favoritas lanzaron sus colecciones de primavera-verano.

Y ahora te toca a ti: después de estas semanas de hibernación ha llegado el instante de ponerse al día de las tendencias y empezar a confeccionar mentalmente nuestros looks.

Hemos vuelto a repasar todas las pasarelas para poner en orden y poner a la calle todo lo que allí vimos.

¿Lo mejor? La mayoría de la ropa que necesitas ya está en tu armario: solo tienes que poner un poquito de imaginación.

BLANCO

El blanco más puro es sin duda el color de moda del verano 2020, también para tus noches de fiesta. Y no nos extraña: no hay dress code que se le resista ni norma que no haya superado. Los vestidos en total white, en clave mínimal o con llamativos volúmenes y plisados a lucir sus mejores galas.

Las joyas XL y las sandalias planas son sus mejores (y más fashion) aliados.

PRINT TROPICAL

El clásico estampado de Versace, volvió a nacer décadas después sobre la pasarela de la mano de JLo una vez más, en su versión más tropical y excesiva será tu gran aliado, de día y de noche. Atrévete a lucirlo sobre vestidos, blusas o faldas y con complementos como pañuelos en la cabeza o joyas.

ÉTNICO

La globalización y la vuelta a las raíces, tan presentes en la sociología actual, conviven también en los looks más viajeros de la temporada. Marcados con potentes detalles étnicos, redefinen sus códigos para ser lucidos por la calle con aire de auténticas globetrotter.

AÑOS 60

Estampados psicodélicos, pantalones campana, bolsos

de mimbre, accesorios. Y, sobre todo, las prendas de punto y ganchillo construyen este reviva sesentero tan sexy.

extravagante

El trench, la mayor herencia británica en materia fashion, se reinventa en numerosas piezas donde el aire british reduce su solemnidad en favor de las siluetas caprichosas, el beige como estrella y los looks con un toque extravagantes.