Kate Middleton asume las funciones del príncipe Harry

El día que el príncipe Harry y Meghan Markle decidieron renunciar a ser miembros senior de la familia real, pensaron que podrían tener lo mejor de ambos mundos: ser de la monarquía y vivir como quisieran en Estados Unidos. Para su sorpresa, la reina Isabel II es de todo o nada, y les dio un plazo de 12 meses para pensar mejor la situación.

Transcurrido ese tiempo, siguieron con su postura de no ser miembros activos, pero además ya habían firmado contratos millonarios con Netflix, Spotify y comenzaron su fundación Archewell, mostrando que podrían ser financieramente independientes.

El gran momento de quiebre llegó en marzo de este año, fecha en la que la pareja decidió dar una entrevista a Oprah Winfrey, en la cual se habló sobre el racismo de la familia real, de cómo Kate Middleton hizo llorar a Meghan, y del nulo apoyo del príncipe Carlos hacía su hijo menor. Al mismo tiempo, el Palacio anunció que los duques de Sussex dejarían sus patronatos en varias organizaciones benéficas, como las ligas de rugby, el Queen's Commonwealth Trust y el National Theatre.

Estos patronatos no se pueden quedar sin una "cabeza", por eso la reina tuvo que buscar entre sus más allegados al nuevo representante que hablará en su honor y al parecer ya encontró a las elegidas: Kate Middleton y la princesa Ana.

Según reportó el medio "Times", la reina Isabel nombrará patrona de la Rugby Football Union (RFU) y la Rugby Football League (RFL) a Kate Middleton, después de que se les fueran retirados al príncipe Harry por su renuncia, un cargo que tenía desde el 2010.

Se espera que el anuncio oficial se haga antes de la Copa del Mundo de la liga de rugby, planeada para octubre y noviembre de este año. Aunque se esperaba que fuera el príncipe William el elegido de la reina, no es ninguna sorpresa que su esposa lo tome, ya que es una fanática de los deportes.

Con su nuevo cargo, la duquesa de Cambridge, quien ya ha trabajado en proyectos de deporte para mejorar la salud física y mental, podrá alentar a más mujeres a practicar el deporte, del cual ella es muy conocedora, pues durante su infancia, su familia organizaba sus fines de semana de acuerdo al calendario deportivo.

La princesa Ana tomará el cargo del príncipe Harry en la marina

Desde el 2017, el príncipe Harry tomó el lugar de su fallecido abuelo, el duque de Edimburgo, como capitán general de los Royal Marines. Ahora parece que será tomado por la princesa Ana, quien tiene una formación militar como su padre, por lo que no sería la primera vez que trabaja con la fuerza británica.

Entre todo lo que perdió el hijo menor de la princesa Diana por renunciar a sus deberes reales, se ha informado que este patronato es el que más le dolió, pues además perdió sus tres nombramientos militares, los cuales se ganó cuando sirvió a su país.

En 2007, a pesar de su posición en ese entonces como el tercero en la línea de sucesión, Harry fue enviado a Iraq para luchar por Inglaterra a petición suya. El Ministerio británico de Defensa informó que el príncipe fue un "comandante de tropa normal", con 12 hombres a su cargo, pero de eso, ya solo le quedará la experiencia y los recuerdos.