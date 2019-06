Kate Middleton fue despreciada por los amigos del príncipe William

Cuando Kate Middleton y el príncipe William eran novios, la ahora duquesa de Cambridge tuvo que soportar las indiferencias y malos tratos del círculo de amistades del royal, quienes la veían 'poca cosa' para el nieto de la reina Isabel II de Inglaterra, incluso, aunque reconocían su belleza y simpatía, creían que no era tan digna de colarse a la realeza de su país.

De acuerdo con el biógrafo Andrew Morton, en su libro "William and Catherine", se lee que Kate se habría sentido aislada en ciertos sectores de amigos. "Si bien se le veía como una chica 'guapa y sensible', había gente en círculos reales y aristocráticos que creían que los Middleton eran demasiado intermedios para la Casa de Windsor", según el diario Express.

En el libro, Morton hace una comparación entre Kate y Diana, mamá del príncipe William, quien aunque tenía un linaje más cercano a la aristocracia, también sufrió el rechazo del círculo de amigos del príncipe Carlos y algunos familiares de la monarca. Sobre Kate, el diario "Express" recoge que los amigos del príncipe William esperaban que encontrara una novia adecuada, una de su propia clase.

Mientras tanto, señala el diario, cuando Kate y William se separaron brevemente en 2007, los propios amigos de Kate se alegraron de esta separación.