Kate Middleton se llevó todas las miradas con elegante atuendo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 6 (EL UNIVERSAL).- Kate Middleton es sin dudas una de las "royals" más queridas de la familia real británica. La actual princesa de Gales siempre sorprende con su calidez, sus acciones y su vestimenta. La también esposa del príncipe William recientemente deslumbró al mundo de la moda al lucir un abrigo súper elegante de lana en color camel. El abrigo en cuestión cuesta más de 500 dólares, y lo lució para visitar a diferentes organizaciones juveniles en la localidad inglesa de Scarborough.

Kate Middleton y el príncipe William asistieron a aquel sitio para recaudar fondos y ayudar a diferentes organizaciones que apoyan la salud mental de los jóvenes. La actual princesa de Gales portó de manera elegante su abrigo y lo acompañó con una amapola en la solapa del mismo.

El abrigo que Kate Middleton lució es de la marca Max & Co, y como mencionamos anteriormente, tiene un costo aproximado de 500 dólares (9756.94 pesos mexicanos). Middleton también lució un vestido midi, zapatos "Celia" de Ralph Lauren (675 dólares) y bolsa de mano "Nano Montreal" en color camel de De Mellier London (que cuesta unos 300 dólares), y el cinturón tejido "Woven" de la firma Boden, el cual cuesta 60 dólares. Para los accesorios, Kate Middleton eligió los aretes "Twitter Circle" de Accesorize.

Esta no es la primera vez que Kate Middleton recurre a un look monocromático. La princesa de Gales sabe que este tipo de outfits ayudan a estilizar y alargar la figura.



¿Cuál es el significado de la amapola en el abrigo de Kate Middleton?

La familia real británica suele utilizar mucho la amapola como un accesorio. El mismo se utiliza desde 1921 para conmemorar a los militares que han muerto en las guerras. Kate Middleton es una de las "royals" que más utiliza este accesorio.