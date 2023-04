Kate tiene resentimiento hacia Meghan por no despedirse de Isabel II

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 17 (EL UNIVERSAL).- Los libros de memorias sobre la familia real británica siguen revelado intimidades, entre ellas, el aparente resentimiento que Kate Middleton tiene hacia Meghan Markle debido a que no pudo estar presente en los últimos momentos de Isabel II.

De acuerdo con el libro llamado "Our King", del biógrafo Robert Jobson, publicado el 13 de abril, la Princesa de Gales tuvo que mantenerse alejada del castillo de Balmoral para que el príncipe Harry no pensara en viajar con su esposa a despedir a la monarca.

"Carlos III dijo que solo deberían estar los hijos y nietos, no era apropiado que asistieran las esposas. En privado, quería decir que Meghan no era bienvenida", asegura el escritor sobre la aparente tensión entre Kate Middleton y Meghan Markle.

La reina Isabel II falleció durante el mediodía del 8 de septiembre de 2022, horas antes Catalina de Gales fue captada en Windsor recogiendo a sus hijos de la escuela con un semblante sumamente triste mientras su esposo, el príncipe William, viajaba a Balmoral.

Según el libro "Our King", Carlos III pidió a los príncipes de Gales cumplir con su petición para asegurarse que el príncipe Harry "no tuviera excusa para traer a su esposa", sin embargo, eso habría creado el resentimiento de Kate hacia Meghan.

Isabel II pasó sus últimos momentos junto a la princesa Ana, el rey Carlos, el príncipe William, el príncipe Eduardo y Sophie, ahora duques de Edimburgo. Aunque el príncipe Harry se apresuró a viajar, no logró llegar a tiempo para despedirse de su abuela.

Posteriormente los Príncipes de Gales se reunieron los Duques de Sussex durante el funeral de la fallecida monarca, quien estuvo frente a Reino Unido durante 70 años.