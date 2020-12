Krampus, este es el oscuro origen de la Navidad

Navidad ya está aquí, y para muchos este festejo representa el nacimiento de Jesucristo; sin embargo, sus orígenes están más relacionados con las celebraciones paganas, y con la llegada del dios del Sol.

No obstante, la Navidad en ciertos países tiene un origen aún más oscuro y muchas veces se relaciona con seres malignos. Krampus es un demonio con largos cuernos y piel de carnero, salido del corazón de las montañas alpinas, y que merodea por las calles austriacas de principios a mediados de diciembre en busca de víctimas para aterrorizar.

Estas infames criaturas arrastran cadenas oxidadas, tañen cencerros, portan antorchas y van armados con ramas de abedul con las que no dudarán en azotar las piernas y el trasero de niños y adultos traviesos y revoltosos.

Los monstruos van en pequeños grupos. ¿Su líder? San Nicolás, la figura que inspira a Santa Claus o Papá Noel, que se encarga de dar frutos secos, mandarinas y dulces a los niños buenos, mientras que ordena a los Krampus tomar buena cuenta de los que no son tan buenos.

Krampus es una antigua tradición pagana germánica, extendida por toda la geografía alpina. En su origen, los pobladores alpinos, de lo que hoy en día es Baviera, se vestían con pieles y huesos de animales y teñían sus caras con carbón a finales de otoño, reuniéndose en torno a hogueras en un intento de asustar a los demonios de invierno.

La costumbre fue perseguida por la Iglesia Católica, hasta que en el siglo XVII el pragmatismo pudo más que las prohibiciones, y a la figura de Krampus se ligó la de San Nicolás, liderando éste a los demonios, y cristianizando la tradición.

Posteriormente, esta práctica fue perseguida por el régimen austrofascista de Engelbert Dollfuss. Algunos de los rituales asociados al Krampus son considerados como Patrimonio Cultural No Material por la UNESCO.

Figuras similares al Krampus, con distintos nombres, se encuentran en Alemania, Suiza, Italia, Eslovenia o República Checa. Sin embargo, es en Austria donde hoy en día Krampus tiene mayor presencia, y donde se dan las mayores concentraciones de estas criaturas.