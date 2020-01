La familia real británica tendrá una serie de los creadores de "Family Guy"

La familia real británica ha inspirado muchos formatos, pero el último será de los más peculiares, pues la plataforma HBO Max acaba de ordenar una serie satírica de dibujos animados de la mano de los creadores de la premiada "Family Guy".



"The Prince", como se llamará la ficción, será una sátira ideada por Gary Janetti, uno de los productores de "Family Guy" que administra una cuenta de Instagram en la que se publican viñetas con parodias sobre la conocida familia, confirmó hoy HBO Max en sus redes sociales.



La serie, al igual que las viñetas de la cuenta de Instagram, seguirá el punto de vista del príncipe George, de 6 años e hijo mayor del príncipe Guillermo y Kate Middleton, los duques de Cambridge.



"Me siento alagado", publicó Janetti en su perfil con una captura de pantalla de la noticia avanzada por el diario especializado Deadline.



Orlando Bloom, Condola Rashad, Lucy Punch, Tom Hollander, Alan Cumming, Frances De La Tour e Iwan Rheon prestarán sus voces a los distintos personajes de la serie, descrita como una mirada satírica de un joven niño envuelto en la mediática vida de la familia real.



En "The Prince" "aparecerán los duques de Cambridge, la hermana Charlotte, la moderna tía Meghan y el tío Harry, su bisabuelo Philip, y, obviamente, la reina Isabel II (Elizabeth II)", avanzó HBO Max.



La confirmación de la serie llega tras una semana ocupada por titulares relacionados con la familia real británica, especialmente por la decisión de Meghan Markle y el príncipe Harry de desvincularse de la vida de palacio para mudarse a Canadá.



La serie formará parte del catálogo de HBO Max, la plataforma de contenidos que prepara WarnerMedia y con la que espera competir contra Netflix y Disney +.



HBO Max se lanzará en mayo de 2020 e incluirá en su oferta a HBO, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, The CW, Cartoon Network, Adult Swim y Looney Tunes, entre otros.



De momento se desconoce cuál será el precio y la fecha de estreno en el mercado latinoamericano y europeo, aunque de seguir la misma estrategia que en EE.UU., el costo mensual en estos países sería el mismo que el de la actual suscripción a HBO (sin Max), pero con un catálogo que duplicará el número de títulos.