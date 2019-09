La industria creativa exhibe su potencial en el Festival de Diseño de Londres

El Festival de Diseño de Londres vuelve este fin de semana a la capital británica en su decimoséptima edición para inundar la ciudad con una gran cantidad de eventos e instalaciones que reúnen a lo mejor de la industria creativa cada.



El evento, que cuenta con la colaboración del Museo Victoria and Albert (V&A), congregará hasta el próximo domingo 22 a artistas y arquitectos de renombre internacional para promover Londres como la capital global del diseño.



"La razón por la que existe el festival es para encontrar un momento del año en el que podamos contar la historia del diseño con la mayor repercusión posible", aseguró a Efe el director del evento, Ben Evans.



Durante nueve días se podrá disfrutar en el V&A, que actúa como centro del festival, de los proyectos y exposiciones de autores internacionales, como los arquitectos Kengo Kuma o Sam Jacobs, cuyos trabajos fueron destacados por Evans.



Paul Cocksedge, Tomoko Azumi, Marlene Huissoud y Max Lamb son otros de los muchos artistas que se darán cita en este evento anual que fue concebido por Evans en el año 2003 junto con el diseñador británico John Sorrell.



Dentro de las actividades del festival que tendrán lugar en el Museo Victoria and Albert, el programa "Global Design Forum" ofrecerá charlas, debates, tours y talleres para reflejar el pensamiento más vanguardista del actual mundo del diseño.



Además, numerosos distritos de la ciudad, entre los que se encuentran los céntricos Marylebone y Mayfair, se unen a la celebración con eventos, actividades y trabajos de artistas locales e internacionales.



Respecto a las instalaciones más relevantes del festival, el arquitecto japonés Kengo Kuma deleitará los visitantes con su trabajo "Bamboo Ring", ubicado en el patio del V&A.



Kuma aseguró a Efe que para buscar la armonía con la arquitectura del Museo Victoria and Albert combinó "materiales antiguos como el bambú junto con tecnología contemporánea".



Preguntado por lo que representa la ciudad de Londres para un arquitecto, el japonés aseguró que "el V&A es el mejor sitio para mostrar y reflexionar sobre el futuro de los materiales".



Otro de los artistas que muestran su trabajo en el festival es el canadiense Matthew McCormick. Su instalación "Avalanche" busca provocar reacciones personales a cada visitante que accede a ella y que está conformada por una cabina negra con pilares en la que el arquitecto juega con la luz, el sonido y los reflejos.



En su trabajo, McCormick relata una historia personal de sufrimiento muy relacionada con la crisis climática que atraviesa el planeta actualmente.



"Lo que queríamos hacer era provocar una emoción, ya sea abrumadora o incómoda, la indiferencia es lo que no queremos. Nos preocupa realmente que el cambio climático esté promoviendo esa sensación", apuntó McCormkick.



Por otra parte, el canadiense alabó la capital británica como centro internacional de la creatividad: "Creo que en de América del Norte miramos a Europa como un lugar lleno de historia, cultura y arte y tomamos muchas referencias. No solo es maravilloso estar en Londres, sino también en el V&A ".



En esta decimoséptima edición, la sostenibilidad y el cambio climático son temas muy presentes en los trabajos de los diseñadores. La instalación del arquitecto Sam Jacob también reflexiona sobre la contaminación de los océanos con un gran cubo de cristal situado en el techo de la entrada de la galería en el que se proyectan imágenes.



Como broche de oro del festival, el próximo domingo 22 se celebrará un evento especial en Exhibition Road, en el barrio de South Kensington, con el que se reflexionará sobre el diseño y la búsqueda de soluciones a la situación de emergencia climática.



El festival que este año celebra su 17 edición batió su récord el año pasado con 580.000 visitantes directos de alrededor de 75 países.