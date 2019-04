La mamá de Meghan ya está en Londres para el nacimiento del bebé real

El nacimiento del bebé real está tan cerca que la mamá de la duquesa de Sussex ya viajó a Londres para acompañar a su hija en el momento crucial de su alumbramiento, pese a los rumores que apuntan que el bebé ha nacido. El príncipe Harry y Meghan Markle pronto se convertirán en papás del séptimo heredero al trono.

Además, el hecho de que los duques de Sussex estén próximos a mudarse al continente africano como una medida de la reina Isabel II para ponerlos en orden, no cae extraño que Doria Ragland, mamá de Meghan, ya esté lista para cuidar a su hija y a su nieto en esta decisión tan importante. Lo que aún no queda claro es si la feliz abuelita vivirá también en África.

Mientras tanto, Meghan Markle sigue con la idea de no mostrar a su bebé en el día de su nacimiento, sino hasta que ella y su esposo, el príncipe Harry, consideren que el momento exacto; tampoco quiso al grupo médico de la reina Isabell y, por si fuera poco, ni el hospital donde las mujeres de la realeza se atienden en esos momentos tan especiales.

Sin embargo, el palacio se encargará de dar la noticia cuando la duquesa de Sussex esté en trabajo de parto, aunque habrá que esperar algunos días para conocer al royal baby -junto a sus padres- en los jardines del castillo de Windsor.