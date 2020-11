La pandemia "despinta" al mercado de cosméticos

El trabajo en casa y pocas salidas a la calle por el confinamiento ocasionaron que las mujeres se maquillaran menos, lo que afectó la venta de cosméticos.

Para este año se calcula que las ventas de maquillaje cayeran 12.6%, cuando este segmento crecía alrededor de 7% anual, de acuerdo con cifras de Euromonitor, un proveedor de investigación de mercado.

En México, el mercado de productos de belleza y cuidado del cuerpo se conforma por varias categorías como cuidado de la piel, cuidado del cabello, maquillaje, afeitado, fragancias, cuidado oral, desodorantes, baño y ducha, cuidado del bebé, protección solar y depilatorios.

De estos segmentos, maquillaje o color será el más afectado por la pandemia y al que más tiempo le tomará retornar a los niveles de venta de 2019, tentativamente hasta 2023.

En general, Euromonitor prevé una caída de 2% en la venta de productos de belleza y cuidado del cuerpo en 2020, pero cada categoría tiene un desempeño diferente. "Productos para bebé, baño y ducha no se vieron tan afectados por la necesidad de estarse limpiando.

"Los desodorantes mostraron resiliencia, cuidado del cabello se mantuvo, pero tuvo menor crecimiento y color, maquillaje, fragancias y protección solar sí cayeron", explicó Evelyn Rodríguez, experta de belleza para México de Euromonitor.

Los fabricantes esperan que la caída en la venta de maquillaje se verá compensada por un mayor consumo de productos para el cuidado de la piel como cremas humectantes para manos, ahora que la gente se las lava constantemente; así como jabones y geles de ducha.

Pablo Sánchez, jefe de Comunicación, Asuntos Públicos y Sustentabilidad de L´Oréal México, dijo que el maquillaje era la categoría estrella en años pasados, pero este año será el cuidado de la piel.

"Estamos viviendo una tendencia en la que todos cuidamos más la salud, la alimentación, la actividad física y a esto se ha sumado la tendencia de tener una piel saludable.

"Tintes para cabello también creció mucho porque como los salones de belleza estuvieron cerrados, la gente empezó a teñirse en sus casas", explicó Sánchez.

La Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos dijo que sí existió una contracción en el nivel de ventas por el confinamiento en la mayoría de segmentos importantes.

Sin embargo, la constante limpieza personal desarrolló algunas categorías como jabones, cremas humectantes para manos o geles de ducha por arriba de 5%; mientras que los productos de lujo sufrieron una caída en su demanda.

"En agosto y septiembre el sector se vio beneficiado con la reapertura de los centros comerciales y tiendas especializadas, lo que aminoró el impacto de la pandemia en el sector", indicó la Cámara.

Realidad aumentada

Además de que las mujeres ahora se pintan menos, la venta de cosméticos también enfrenta el reto de que ya no hay probadores en las tiendas.

Esto orilló a L´Oréal a empezar a utilizar la realidad aumentada a través de una aplicación en la que las consumidoras pueden probar varios productos de color y darse cuenta como se verían con ellos.

"La gente ya no quiere tener contacto físico con alguien y por eso estamos integrando una tecnología en la te puedan asesorar en los sitios online o de manera física como se te ve el maquillaje de forma virtual", comentó Sánchez.

En 2018, L´Oréal adquirió a ModiFace, el líder internacional en realidad aumentada e inteligencia artificial para el sector cosmético, con la que están realizando las primeras pruebas virtuales de maquillaje en Amazon.

Los clientes usan la cámara frontal de su teléfono móvil para probar digitalmente distintos tonos de lápiz labial en un video de sí mismos, en vivo o en una selfie.

L´Oréal también destacó que pese a que la venta de cosméticos sufrió por las medidas de confinamiento, las ventas por comercio electrónico a través de Amazon y Mercado Libre crecieron siete veces para todos sus productos, por lo que lograron compensar la caída en otros puntos de venta.

A pesar de la pandemia, los fabricantes de cosméticos mantuvieron los lanzamientos de nuevas líneas de maquillaje para atraer la atención de los consumidores.