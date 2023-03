La particularidad de la realeza de Mónaco

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- En pleno siglo XXI, las monarquías del mundo deben adaptarse a los cambios y sobre todo a un mayor contacto con sus representados, a través de los eventos masivos pero también a por las plataformas digitales. Si bien algunos miembros reales están intentando modernizarse, algunas reglas van en contra de esa decisión.

Los protocolos y reglas de las monarquías ya quedaron un poco obsoletos y arcaicos, según muchos ciudadanos británicos, algunos españoles y otros que siguen el Principado de Mónaco. Así es como desde un cierto punto de vista, existen normas que son misóginas dentro de las realezas del mundo.

En el caso de Mónaco, esto se vio reflejado hace nueve años, cuando nacieron los mellizos de la princesa Charlene y el príncipe Alberto II: Gabriella y Jacques. El 10 de diciembre de 2014, los pequeños nacieron, pero quien lo hizo primero fue la niña. De esta manera, ella debería ser la heredera del trono.

Pero las reglas de Mónaco indican que Gabriella no tiene derecho al título de princesa heredera, debido a la ley sálica regente y al concepto de primogenitura de preferencia masculina. De esta manera, a pesar de que la niña nació dos minutos antes de su hermano mellizo, jamás podrá tener el título más importante del principado.

La hija de Charlene, de esta forma, ocupa el segundo lugar en la sucesión al trono, antes de su tía, la princesa Carolina de Mónaco. Solo después de Jacques, Gabriella podría ser princesa heredera. La historia confirma una vez más que las mujeres de esta realeza y la española, por ejemplo, no pueden ostentar los reinados y principados importantes. Ya que las reglas tienen preferencia masculinas, haciendo que se conceda el nombramiento a las figuras femeninas de la familia, solo si no tienen hermanos vivos o hermanos fallecidos con descendientes vivos.