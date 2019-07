La potosina Fernanda Valdés Borbolla primera influencer con una discapacidad en México

Fernanda Valdés Borbolla es una mujer fuerte, valiente y decidida, como la primera Influencer con una discapacidad en México.

Su propósito esencial es crear un cambio positivo, enseñar, platicar y ayudar a todos a que comprendan y entiendan lo que significa la inclusión.

Lograrlo, ha requerido para Fer, años de esfuerzo, sacrificio y perseverancia, que la llevan a recorrer un camino, que para ella, representa "Miedo, sí temor y miedo, porque con mi esposo y mis tres hijos, enfrentamos nuestra realidad de cada día. Su apoyo, ha resultado fundamental para lograrlo".

Recuerda nostálgica y emotiva "Mi infancia siempre fue muy feliz; mis papás, me enseñaron y cuidaron; me llevaron a realizar los tratamientos necesarios a Houston, donde los doctores me atendieron, y con su dedicación, me ayudaron a que mi desarrollo fuera más estable".

Así, transcurrió su adolescencia, entre las revisiones en el Hospital Shriners y los estudios, en la secundaria, cuando ya utilizaba otra prótesis, que conforme se desarrollaba se la volvían a cambiar; después el bachillerato y su carrera de licenciada en educación, que cursó en el Tec Milenio.

FAMILIA

"La llegada de mis hijos, cambió totalmente mi vida", comenta.

Fer está casada con Eduardo García desde hace 7 años; duraron cinco de novios; sus niños son: Sebastián de 5 años; Fernando de 4 y Rodrigo de 1 año y 9 meses.

"Tuve que aprender a cambiar pañales; a Sebastián lo bañé hasta los seis meses; fue una gran experiencia, donde mi esposo Lalo y mi mamá me ayudaron siempre y toda la familia para salir adelante".

"Aquí, comprendí que era necesario no darles una idea errónea a los hijos, sobre la discapacidad; porque hay que entender que los niños y uno como mamá, no sabe cómo reaccionar".

BLOGGER

De ahí, surgió su interés por ser una influencer y creó su blog, donde tiene hasta ayer, 3, 200 seguidores.

"Hablemos de inclusión; para lograrlo es necesario que todos comprendamos que las personas con discapacidad necesitan de apoyos institucionales y de la sociedad misma".

"No todos somos Teletón, no somos el CREE. En México, existen de la población total, 5.7 millones de discapacitados".

Las acciones que emprende a través del Blog, donde tiene el apoyo de su coach, Roberto Lozano, las define:

"Tenemos que sensibilizarnos, educar a la gente a través de charlas; lograr el respeto hacia estos mexicanos, que sólo reclaman su espacio en la sociedad; y, que alcemos la voz, que nos escuchen".

Por ello, la influencer, tiene sus proyectos bien analizados. Ayer, incluso subió su primer video a YouTube, donde explica lo que es la inclusión. Sumado, a que cada día, tras practicar el box, a través de Instagram y Facebook, comenta sus stories.

En esencia, Fer, es una mujer talentosa, emprendedora, y, sobre todo, es un gran ser humano.