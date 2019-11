La reina Isabel cancela la fiesta de cumpleaños del príncipe Andrés

Para el príncipe Andrés continúan las consecuencias por la amistad que tuvo con el ya fallecido empresario multimillonario Jeffrey Epstein, quien fue acusado de tráfico sexual y explotación sexual de menores.

Después de que saliera a la luz la entrevista que le hizo Emily Maitlis, periodista de "BBC Two" al duque de York en el palacio de Buckingham, el príncipe Andrés ha tenido varias represalias y conflictos por haber revelado que no se arrepentía de la amistad que tuvo con Jeffrey Epstein.

Tras esto, el duque de York renunció a sus funciones públicas mientras que varias organizaciones benéficas a las que apoyaba han roto el vínculo con él; pero eso no es todo, ahora su madre, la reina Isabel ll decidió no festejar el cumpleaños número 60 de su problemático hijo.

De acuerdo a "Sunday Times", la abuela del príncipe William y el príncipe Harry estaba organizando un gran evento para el mes de febrero, al cual iban a asistir varios representantes de sus patrocinios, familia, amigos y celebridades.

Ahora, la monarca ha tomado la decisión de organizar únicamente una cena en familia, sin prensa y sin invitados especiales, de muy bajo perfil. La cancelación de su fiesta de cumpleaños es una forma en que la reina Isabel ll muestra que siempre habrá consecuencias a quién haga quedar o ver mal a la realeza, sea quien sea, tal como su hijo, el príncipe Andrés.

Finalmente, la reina Isabel y el duque de York fueron vistos por fotógrafos paseando en caballo por los terrenos de Windsor, lo cual significa que a pesar de los problemas que ha causado el príncipe Andrés, la reina Isabel siempre estará al pendiente de su hijo.