La reina Letizia lució el mismo vestido que su hija menor

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 7 (EL UNIVERSAL).- La reina Letizia es una de las mujeres mejor vestidas del mundo. A lo largo de estos años de reinado, desde 2014, ha sabido forjar su propio estilo elegante y es una referente fashionista de looks de protocolo. Sus prendas son realizadas por diseñadores reconocidos, pero también se la ha visto con atuendos de Zara y otras marcas populares de España.

La esposa del rey Felipe VI de España siempre luce radiante e impecable, con vestidos de los más variados colores y telas. Moderna y elegante, la reina ha sorprendido en varias ocasiones con looks muy joviales y solo en muy pocas (contadas con los dedos de una mano) se ha jugado con algo más llamativo o "atrevido".

Lo cierto es que a su majestad todo le queda bien porque luce una figura escultural a sus 50 años (cumplidos el pasado 15 de septiembre). Una de las recientes apariciones públicas de la reina no fue la excepción a la regla y sorprendió con un clásico vestido que llamó la atención de los presentes y las fashionistas.

La prenda elegante color crema con lunares y de mangas largas, llamó la atención porque es la misma que en otra ocasión lució su hija menor: la infanta Sofía. El vestido es de la firma Carolina Herrera y la hermana de Leonor lo llevó puesto en las audiencias de los Premios Princesa de Asturias del 2021.

En el caso de quien ejerció por muchos años como periodista y presentadora de noticieros, el look final se complementó con zapatos negros de punta, pero con un pequeño tacón, a diferencia de su hija que eligió calzado sin tacones. Lo asombroso de la presencia de la reina Letizia fue que el vestido es de una adolescente de 15 años y ella lo porta con elegancia y estilo a sus 50. Dos gotas de agua. Nada más que agregar para una reina digna del reconocimiento como una verdadera fashionista del mundo del protocolo.

