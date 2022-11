La rutina diurna de Meghan Markle y sus hijos

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- El próximo 6 de diciembre es la ceremonia de entrega de los "People's Choice Awards", que premian los contenidos de entretenimiento más destacados del año, y en la categoría "Mejor Podcast", está nominada Meghan Markle con su producción: "Archetypes".

Los episodios del podcast de la duquesa de Sussex se pueden escuchar en la plataforma de Spotify y habrá que esperar a los primeros días de diciembre para ver si su trabajo resulta premiado. Como cada martes, la exactriz estrenó recientemente un capítulo de su contenido auditivo y allí reveló cómo es la rutina que hace con el príncipe Harry y sus hijos todas las mañanas.

En la rutina que confesó Markle, también están involucrados sus hijos. El podcast de quien encarnó a Dana en la película "The Boys & Girls Guide To Getting Down", no ha sido bien recibido por algunas personas, sobre todo los miembros de la familia real, que esperan que la duquesa de Sussex no hable de más y cuente intimidades.

La rutina de todas las mañanas de Meghan Markle y el príncipe Harry

"Archetypes" ha sido bien recibido por la audiencia y los fans de la pareja que decidió renunciar a ser financiada por la familia real en febrero de 2021. En el episodio del pasado martes 1 de noviembre, Meghan invitó a su episodio a la actriz y productora de televisión, Pamela Adlon.

Ambas colegas hablaron de maternidad y los sentimientos de culpa. La esposa del príncipe Harry confesó que a veces la invadía una sensación de estar "como en un torbellino", abrumada. Además reveló que Lilibet ha aprendido a caminar y que Archie ya está más independiente con solo tres años.

Pero si bien sus pequeños están creciendo y dependiendo menos tiempo de ella, sí es una realidad que tiene que estar detrás de ellos todo el tiempo para cuidarlos y evitar que se lastimen o corran algún tipo de riesgo mientras juegan o manipulan juguetes u otros objetos. "Las prisas en las mañanas siento que solo se volverán más caóticas conforme vayan creciendo", fue parte de la confesión que hizo la exactriz estadounidense.

Al hablar de su rutina diurna con sus hijos y el nieto de la difunta reina Isabel II, Meghan afirmó que no cuentan con la ayuda de una niñera, a diferencia de los príncipes de Gales. Por lo tanto, la pareja cuida personalmente de la niña y el niño. "Yo me levanto junto con Lili y bajamos a hacer el desayuno", comenzó relatando la bella locutora de 41 años. "Media hora después despierta Archie y mientras me encargo de preparar su comida para la escuela, Harry se encarga de que él este abajo ya listo", fue lo que contó Markle a su invitada en el episodio del podcast "Archetypes".