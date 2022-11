Las amenazas a Meghan Markle, esposa del príncipe Harry

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- Las autoridades han investigado muchas amenazas "repugnantes" y "muy reales" a Meghan Markle en suelo británico, duquesa de Sussex, dijo un exjefe de la policía antiterrorista del Reino Unido.

El Daily Mail citó a Neil Basu, quien declaró: "si hubieras visto las cosas que estaban escritas y las estuvieras recibiendo... el tipo de retórica que está en línea, si no sabes lo que yo sé, te sentirías bajo amenaza todo el tiempo".

En una entrevista a Channel 4 News. el exjefe agregó que las amenazas contra Markle ocurrieron varias veces: "Tuvimos equipos que lo investigaron (...) La gente ha sido procesada por esas amenazas".

The Independent recordó que "Meghan se convirtió rápidamente en objeto de intensos comentarios y actos racistas y sexistas después de que su relación con el duque de Sussex se hizo pública en 2016, y el príncipe Harry consideró oportuno emitir en noviembre una dura declaración condenando los mensajes contra ella en las redes sociales y en la cobertura de los tabloides.

"Desde entonces, las preocupaciones de seguridad han sido de suma importancia para la pareja, particularmente desde que se retiraron como miembros de la realeza".

El medio detalló que "en un caso investigado como un crimen de odio racista por la policía en 2018, a la pareja se le envió un polvo blanco que supuestamente era ántrax", después de analizarlo, se llegó a la conclusión que no era alguna sustancia nociva.

Basu también sugirió que el racismo seguía siendo un problema en la policía y dijo que el nuevo comisionado de la Policía Metropolitana, Sir Mark Rowley, estaba "haciendo lo correcto" al pedir más poderes para despedir a los oficiales.