Las polémicas que han rodeado a Lupita Jones

La controversia ha sido parte de la trayectoria de Lupita Jones desde que se convirtió en preparadora de reinas de belleza tras ganar el certamen Miss Universo en 1991. La modelo, actriz y empresaria fue la primera mexicana en recibir la corona y hoy está al frente de la organización Mexicana Universal, un certamen que prepara a las candidatas para recibir el mismo reconocimiento que ella.

Hoy, tras la confesión virtual de la exreina Mexicana Universal, Sofía Aragón, quien denunció que durante su participación en el concurso rumbo a Miss Universo nunca recibió apoyo económico de la organización y luego de convertirse en conductora de Televisión Azteca fue ignorada y destituida sin explicación por Lupita Jones, la estabilidad que la exreina de belleza venía sosteniendo desde hace un año se puso turbia una vez más.

A través de una transmisión en Instagram la misma Lupita respondió a Sofía frente a las nuevas reinas del concurso 2020 y se defendió argumentando que Aragón es una mujer falsa. Sin embargo, esta no es la primera vez que se ve inmiscuida en un controversias con sus concursantes.

Otros casos:

En 2018, por defender a su concursante Andrea Toscano, quien fue duramente criticada en redes sociales por un vestido, Jones escribió unos comentarios despectivos que la hicieron blanco de señalamientos.

"Ay pues es tu gusto mijito. Ya te quiero ver a ti ¡Ay te ves super naquito! Híjole veo tus fotos y cómo se atreven a criticar", escribió entonces la exreina de belleza.

Denisse Franco, quien ganó el concurso Mexicana Universal 2017 acusó a Jones de ser la causante de su derrota en Miss Universo, pues aseguró que no recibió apoyo de su parte. La sinaloense no calificó entre las finalistas para representar a México internacionalmente, por lo que los fans se lanzaron en contra de la preparadora, argumentando que entorpecia el triunfo de las concursantes.

Ayer martes, Franco apoyó las declaraciones de Sofía Aragón.

"En cuanto a lo que menciona Sofía en su live, yo también les puedo decir que las cosas no son tan fáciles como las hacen ver y sólo las que vivimos la experiencia sabemos lo que hay detrás, no soy quién para juzgar ni estoy acusando a nadie, pero las cosas pudieran ser diferentes y obtuviéramos mejores resultados si hubiera una mejor comunicación entre cada integrante de la organización y se trabajara como un equipo dejando de lado el ego con el único objetivo de obtener esa corona, les aseguro que si las cosas fueran así ya tuviéramos otra corona para nuestro país", escribió en redes Franco.

Ese mismo año, la empresa Televisa, con la que Jones había participado durante 23 años, terminó el contrato que cubría la transmisión del certamen de belleza.

"Tras las ofensivas y denigrantes declaraciones contra los mexicanos y los latinos, es inaceptable cualquier forma de relación comercial con el certamen Miss Universo", dictó el comunicado de la empresa.

Como respuesta, Lupita Jones demandó a la televisora exigiendo una mejor liquidación. Desde entonces, la empresa que la acogió fue Televisión Azteca.

En marzo de este año se anunció el retiro de Mexicana Universal de Azteca y Jones afirmó que se encontraba en trámites para mover el certamen a otra televisora, que hace unos días se dio a conocer. Este año será Imagen Televisión quien transmita el concurso.