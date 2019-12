Lo mejor de la alfombra roja de 2019 (FOTOS)

Galería 1 de 9

Con el final de año a la vuelta de la esquina, han sido muchos los estilismos que han protagonizado la alfombra roja de este 2019, empezando por los Globo de Oro, pasando por los Goya y terminando con los Emmy.



Cada año las estrellas intentan superarse y dependiendo de la ocasión, lucir los "looks" más impactantes y que den que hablar en las redes sociales y en los medios de comunicación.



GLOBOS DE ORO



Los Globos de Oro, que se celebran al poco de comenzar el año nuevo y dan el pistoletazo de salida a la temporada de los premios más importantes del año, acaparan todas las miradas, no solo por los famosos que la pisan su alfombra roja sino también por las creaciones que lucen.



La actriz Julia Roberts fue una de las grandes sorpresas de la gala de 2019, con un "look" innovador que combinaba un cuerpo nude asimétrico y larga cola junto a unos pantalones negros. Un estilismo que firmó Stella McCartney.



Siguiendo la estela del cine clásico, Lady Gaga conquistó con un vestido palabra de honor en tono azul celeste con una cola kilométrica y que rendía homenaje a Judy Garland en la película "Ha nacido una estrella" de 1954. Un estilismo que completó con mechas de color azul en su pelo rubio.



La modelo Irina Shayk apostó por un espectacular vestido dorado de Atelier Versace con detalles de pedrería y abertura lateral de efecto "piernas infinitas".



GOYA



El cine español también se viste de gala, aunque en la última edición los vestidos no fueron tan deslumbrantes. Entre las propuestas más comentadas, la de la cantante Rosalía, la única que se atrevió con la minifalda, con un vestido quimono de Juan Vidal.



El modelo de Penélope Cruz firmado por Chanel impactó por su diseño efecto de dos piezas en tono gris perla y con una falda de silueta sirena.



GRAMMY



La edición pasada de los Grammy dejó estilismos para recordar por la estética geométrica como el traje que lució Katy Perry o el de la cantante y actriz Janelle Monáe, que destacó con un vestido corto de grandes hombreras.



El esmoquin se convierte cada vez en el protagonista de este tipo de encuentros y Kyle Jenner, la pequeña del clan Kardashian, apostó por un modelo "tuneado" en rosa y también firmado por Balmain con un top cruzado con volumen que termina en unos ajustados guantes y un pantalón "oversize".



Otra de las que no pasó desapercibida en la gran noche de la música fue Jennifer López. Con un elegante sombrero blanco de ala ancha y un sofisticado vestido en el mismo tono y con incrustaciones de pedrería de Balmain.



BAFTA



Como suele ser costumbre, la monarquía británica hace acto de presencia en la noche más importante del cine en Reino Unido: los Bafta. Y Kate Middleton apareció con un vestido estilo clásico de novia, en color blanco y escote asimétrico.



Otra de las que acaparó la atención por su vestido de diseño romántico fue la actriz Lucy Boynton. Firmado por Dior, con volantes, falda plisada y en tonos crema y negro. Un "look" que remató con una sombra de ojos naranja y pestañas infinitas.



ÓSCAR



Pero si hay una reina de todas las alfombras, esa es la de los Óscar. El momento perfecto para que un traje se haga más visible y llegue a boca de todo el mundo.



Charlize Theron cautivó con un vestido armado en azul celeste de Dior y por su corte de pelo en oscuro, e incluso recibió comparaciones por su parecido con la también actriz Isabella Rossellini.



Lady Gaga quiso que su vestido no pasara desapercibido y se enfundó en un modelo negro con falda abullonada que evocaba al que lució Audrey Hepburn en "Desayuno con diamantes". De los pies a la cabeza le rindió un homenaje, incluso con un collar de diamantes que Hepburn lució en 1961.



EMMYS



La alfombra roja de los Emmys es la última de las más importantes en poner el punto y final, y en cada edición reúne a lo mejor de la televisión.



Siempre se suele decir que el rosa y el rojo no combinan, pero para la actriz y cantante Mandy Moore es una buena apuesta y lució un vestido de combinación de ambos colores con un top de escote pronunciado y una falda larga.



Como si fuera la sirenita Ariel, la actriz Zendaya apostó por teñirse el pelo de rojo y por un vestido palabra de honor en color verde esmeralda y apertura lateral que estaba firmado por Vera Wang.