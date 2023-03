Los artistas que rechazaron ir a la coronación del rey Carlos III

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- El próximo sábado 6 de mayo será la coronación del rey Carlos III en la abadía de Westminster y las ceremonias pertinentes culminarán el domingo 7 de mayo por la tarde, con un concierto en el castillo de Windsor. Este acto de la realeza británica es uno de los más esperados del año para los ciudadanos del Reino Unido, pero para algunos famosos evidentemente no lo es.

En los últimos días, ha trascendido una lista de artistas invitados a tal ceremonia para actuar y para concurrir simplemente como asistentes. Pero lo que llamó la atención son determinadas ausencias como la de Ed Sheeran y las Spice Girls, ya que se toma como cierto desplante al nuevo monarca que está sucediendo a la reina Isabel II.

En el caso del intérprete de la canción "Shape of you", el rechazo sería producto de su apretada agenda de conciertos, que involucra una presentación en Texas. En el caso del grupo femenino de cantantes que fue furor en los años 90, no ha habido explicación de su rechazo por el momento.

Hasta este miércoles no se han revelado otros nombres de artistas que se presentarán en la coronación del padre de William y Harry, pero sí se supo por medio de la prensa británica que la ausencia más significativa será la de Elton John. El cantante de 75 años fue muy amigo de la reina Isabel II y Lady Di, por lo que se especula con que su faltazo podría estar ligado a un vínculo que no posee el pianista con el nuevo rey.

Según la prensa local, se especula con que Carlos III y la reina consorte no tienen un vínculo estrecho, ni mucho menos la simpatía, de parte de Elton John y éste no acudiría por respeto a la amistad que tuvo con la princesa de Gales fallecida, Diana Spencer.