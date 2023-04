Los calígrafos ultiman las invitaciones para la coronación de Carlos III

LONDRES (EFE).- Las invitaciones para asistir a la coronación del rey Carlos III del Reino Unido y su esposa, Camila, el próximo 6 de mayo, se ultiman este martes con la inclusión por parte de un selecto grupo de calígrafos del nombre escrito a mano de los asistentes.



En imágenes colgadas en las redes sociales de la Familia Real británica puede verse a estos profesionales escribiendo en tinta sobre las ornamentadas tarjetas de papel reciclado el nombre de algunos de los 2,000 invitados que acudirán al histórico evento en la abadía londinense de Westminster.

"Poniendo los últimos toques a unas invitaciones muy especiales", reza el mensaje que acompaña a las fotografías en Twitter o Instagram, que precisa que todas las invitaciones estarán "bellamente acabadas a mano".

La coronación de Carlos III, que asumió el trono al morir su madre, Isabel II, el pasado 8 de septiembre, reunirá en Londres a representantes de numerosos países, entre ellos los reyes de España, Felipe VI y Letizia.

Como parte de la Familia Real británica, se ha confirmado la presencia de Enrique, el hijo menor de Carlos y la fallecida princesa Diana, que asistirá sin su esposa, Meghan, y los hijos de ambos, quienes se quedarán en Estados Unidos.

Tras un servicio religioso que comenzará a las 11:00 hora local (10:00 GMT) el 6 de mayo, el soberano y la reina Camila protagonizarán una procesión por el centro de la ciudad, acompañados por más de 6,000 miembros de las Fuerzas Armadas del Reino Unido y la Commonwealth, que también les escoltarán a su llegada al templo.

Durante la ceremonia, la Orquesta de la Coronación, un conjunto formado por músicos de ocho orquestas del Reino Unido y Canadá, así como diversas corales británicas, interpretarán doce composiciones encargadas personalmente por el monarca, apasionado de la música clásica.

Al día siguiente, el 7 de mayo, se celebrará un concierto de pop abierto al público en el castillo de Windsor -a unos 40 kilómetros de la capital-, en el que participarán artistas como Take That, Katy Perry y Lionel Richie.

El lunes 8 de mayo, varias asociaciones sin ánimo de lucro organizarán, en colaboración con la monarquía, The Big Help Out, una jornada dedicada a promover el voluntariado entre los ciudadanos, en honor a los patrocinios que el entonces príncipe Carlos llevó a cabo cuando era heredero.