Los hechos más destacados de la vida y reinado de Isabel II

Nacida hace 95 años, la reina Isabel II ha vivido importantes acontecimientos, muchos coincidentes con el devenir del Reino Unido, ahora que se cumplen 70 años de su ascenso al trono británico.



Estas son las fechas clave de su vida:



- 21 abril 1926.- Nace en Londres.



- 11 diciembre 1936.- Su padre Jorge VI asciende al trono.



- mayo 1944.- Nombrada consejera de Estado.



- abril 1947.- Visita Sudáfrica con su familia, en su primer viaje oficial a ultramar.



- 20 noviembre 1947.- Se casa con Felipe de Mountbatten, en la Abadía de Westminster.



- 14 noviembre 1948.- Nace el príncipe Carlos, su primogénito y heredero al trono.



- 6 febrero 1952.- Fallece el rey Jorge VI. Isabel se convierte en reina.



- 2 junio 1953.- Su coronación en la Abadía de Westminster es el primer gran evento retransmitido por televisión.



- 1954.- Primera gira por la Commonwealth (Mancomunidad Británica de Naciones, ex colonias) como reina.



- 26 octubre 1965.- Otorga al grupo musical The Beatles una Medalla del Imperio Británico.



- 20 octubre 1973.- Inaugura el edificio de la Ópera de Sydney, en Australia.



- 15 de noviembre de 1977.- Nace el primero de sus once nietos, Peter Mark Andrew Phillips, fruto del matrimonio entre su hija Ana y el capitán Mark Phillips.



- 4 mayo 1979.- Margaret Thatcher se convierte en la primera mujer primer ministro en la historia del país.



- 29 de julio de 1981.- Su hijo Carlos se casa con Lady Diana Frances Spencer en la catedral de San Pablo, en Londres.



- 21 de junio 1982.- Nace Guillermo, primógenito del príncipe Carlos y segundo en la línea sucesoria.



- 17-24 octubre 1988.- Realiza el primer viaje oficial a España de un soberano británico.



- 15 mayo 1991.- Habla ante el Congreso de EEUU, convirtiéndose en el primer monarca británico en hacerlo.



- 24 noviembre 1992.- Califica de "annus horribili" para la monarquía británica el año que terminaba, durante el que se separaron sus hijos Carlos y Andrés y se divorció su hija Ana. Además, unos días antes un incendio causó graves daños en el castillo de Windsor.



- 26 noviembre 1992.- Isabel II decide tributar a Hacienda.



- 11 febrero 1993.- Solicita la reducción de la llamada "lista civil", la subvención que reciben los miembros de la familia real del Gobierno para gastos de representación.



- 6 mayo 1994.- Junto al presidente francés, François Mitterrand, inaugura el túnel bajo el Canal de la Mancha que une el Reino Unido con el continente europeo.



- 2 mayo 1997.- El laborista Tony Blair forma gobierno después de 18 años de ejecutivos conservadores.



- 30 junio 1997.- Cede su representación a Carlos de Inglaterra en la ceremonia de traspaso de la soberanía de Hong Kong a China.



- 31 agosto 1997.- Muere Lady Di, exesposa del príncipe Carlos, en un accidente de tráfico en París.



- 26 mayo 1999.- Inaugura la Asamblea Autónoma de Gales.



- 1 julio 1999.- Declara abierto el primer Parlamento de Escocia en casi tres siglos.



- 1 diciembre 1999.- Ratifica la transferencia de poderes al nuevo gobierno de Irlanda del Norte, que recupera su autonomía.



- 30 marzo 2002.- Fallece la reina madre.



- 30 abril 2002.- Se dirige al Parlamento por sus cincuenta años como soberana.



- 1 mayo 2002.- Abre las puertas del palacio de Buckingham a 12.000 personas, que asisten a un concierto de música con motivo del Jubileo de oro.



- 5 abril 2004.- Inicia una simbólica visita a Francia, para celebrar los cien años de la "Entente cordiale".



- 29 de diciembre de 2010.- Nace su primer bisnieto, Savannah Phillips, hija de Peter Phillips y de Autumn Kelly.



- 17-20 mayo 2011.- Primera visita oficial a la República de Irlanda, acompañada por el príncipe Felipe de Edimburgo.



- 20 marzo 2012.- Se dirige a las dos cámaras del Parlamento -Comunes y Lores- en la gran sala de Westminster, con motivo de su Jubileo de diamante.



- 11 abril 2014.- Isabel II recibe al presidente de la República de Irlanda, en la primera visita de un jefe de Estado irlandés desde la independencia del país.



- 18 septiembre 2014.- En el día de la consulta secesionista de Escocia, la reina declara su "imparcialidad" y dice esperar que los escoceses piensen "con detenimiento" la decisión que tomen.



- 26 junio 2015.- Isabel II cierra su última visita oficial fuera de su país, y quinta a Alemania, en el antiguo campo de concentración nazi de Bergen-Belsen, liberado en 1945 por soldados británicos.



- 6 febrero 2016.- En coincidencia con el 64 aniversario de su acceso al trono, su reinado se convierte en el más longevo de la monarquía británica.



- 18 de enero de 2020.- El Palacio de Buckingham comunica que su nieto Enrique dejará de ser miembro activo de la realeza británica lo que implica que dejará de usar el título de Su Alteza Real y de percibir financiación pública.



- 7 de marzo de 2021.- Los duques de Sussex sugieren en una entrevista con la estrella de la televisión de Estados Unidos Oprah Winfrey comportamiento racista de algunos miembros de la familia real.



- 9 de abril de 2021 .- Muere su marido, el príncipe Felipe.



- 13 de enero 2022.- Retira los títulos militares al príncipe Andrés por un escándalo sexual relacionado con Jeffrey Epstein y su novia Ghislaine Maxwell.