Los lugares que más extrañan los viajeros en Instagram

Aún falta tiempo para volver a viajar y conocer nuevos destinos o regresar al lugar que alguna vez nos maravilló. Para saber cuáles son aquellos sitios que los viajeros extrañan más, basta con buscar el hashtag que se hizo tendencia en Instagram #TakeMeBack.

El diario británico Daily Mal rescató la lista de los 10 lugares que más añoran los viajeros basándose por el número fotos publicadas en la red social.

Es bien dicho que "recordar es volver a vivir" y, aunque cause un poco de nostalgia, personas de todo el mundo han posteado en Instagram los destinos a lo que quisieran regresar. Para saber cuáles eran estos, los buscadores analizaron una muestra de 208 mil publicaciones durante la última temporada de invierno-primavera. Cabe mencionar que #TakeMeBack cuenta con 13.8 millones de publicaciones.

Entre los lugares que más de extrañan recorrer se encuentran parque temático, islas, y zonas arqueológicas.

10. Walt Disney Florida, Estados Unidos

Aunque Orlando sea la sede de varios parques como SeaWorld, Legoland e incluso Universal Studios, el preferido para volver a visitar es Disney World y más ahora con sus nuevas atracciones como Star Wars: Galaxy´s Edge.

9. Islas Phi Phi, Tailandia

Este lugar es un auténtico paraíso. Se trata de un archipiélago conformado por cuatro islas rodeadas por un marazul turquesa y abundante vegetación a su alrededor.

8. Time Square, Nueva York

Situado en el corazón de Nueva York, Time Square se caracteriza por sus gigantescos anuncios de neón, músicos callejeros, teatros, tiendas y puestos de hot dogs.

7. Puente de Brooklyn, Nueva York

Esta construcción que conecta a Manhattan y Brooklyn se ha convertido en un símbolo de Nueva York. Hasta la fecha es uno de los puentes más famosos del mundo y las personas ansían retratarse en dicho lugar.

6. Gran Esfinge de Giza, Egipto

Esta escultura con cabeza humana y cuerpo de león es uno de los sitios de mayor interés en Egipto y que muchos anhelan volver a visitar o conocer. Mide 20 metros de alto y 70 metros de largo.

5. Torre Eiffel, París

El gigantesco monumento apodado "Dama de hierro" es en un símbolo de identidad de la capital francesa y, en promedio, recibe a 7 millones de turistas al año. Se construyó en 1889 y tiene 300 metros de altura.

4. Magic Kingdom, Disney World, Estados Unidos

Disney World cuenta con cuatro parques temáticos; uno de ellos es Magic Kingdom, el del Castillo de la Cenicienta. Siempre será un sueño para chicos y grandes, aunque, a partir de ahora, Mickey ya no podrá dar abrazos, por aquello del distanciamiento social.

3. Santorini, Grecia

Son unas islas formadas por la erupción volcánica en el mar Egeo. Su principal característica son las casas e iglesias de color blanco y azul. Aunque es un sitio que sufre del turismo masivo, sigue siendo un paraíso clásico para los lunamieleros.

2. Bali, Indonesia

También es conocida como la isla de los dioses. Este destino, además de ser visitado por sus hermosas playas, también acude a él por sus espacios de retiro para hacer yoga o meditación.

1. Pirámides de Giza. Egipto

El destino que los usuarios de Instagram más extrañan son las Pirámides de Giza, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo construidas hace más de 4,500 años. Tiene una altura superior a los 145 metros y está formada, aproximadamente, por 2 millones y medio de bloques de piedra.

Además de los sitios mencionados, también existe un listado de las ciudades que a las personas les gustaría regresar. En primer lugar se encuentra Nueva York, seguido por París, Londres y Orlando.

Entre las playas que más se echan de menos se encuentran las de Hawái; Venice Beach, en los Ángeles; South Beach, en Miami; Kelingking y Seminyak, en Bali.

La maravillas naturales no se quedan atrás, y entre las primeras cinco, la mayoría de los viajeros con el #TakeMeBack quieren volver alParque Nacional de Yosemite, en California; el Gran Cañón,en Arizona; los acantilados de Moher, en Irlanda; Antelope Canyon, también en Arizona; y la Laguna Azul de Islandia.

El top de las islas lo ocupan Bali, Santorini, Phi Phi, Hawái y las Islas Gili (Indonesia).