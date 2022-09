Los platillos favoritos y odiados del rey Carlos III

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- No es secreto que Carlos III, nuevo rey de Inglaterra y sucesor de Isabel II, sea un poco quisquilloso con su comida, por lo que tiene un alimento que insiste en que debe comer todas las mañanas.

Por increíble que parezca, el caviar o la langosta no son los alimentos predilectos de Carlos III; de hecho, su comida favorita es muy parecida a lo que podríamos consumir en nuestra vida cotidiana.

Y esto no es solo con el nuevo rey de Inglaterra. Otros miembros de la familia real también tienen su desayuno predilecto. Puede que sea más común de lo que parece, pero son bastante específicos en lo que desean comer.

¿Qué come Carlos III, el nuevo rey de Inglaterra?

Uno de los alimentos preferidos del rey británico, según el sitio MyLondon, son los cheesy baked eggs: una especie de tarta de huevo horneado rellena de queso.

De hecho, Carlos III forma parte de la Specialist Cheesemakers Association (Asociación de Queseros Especializados). Durante la pandemia dijo en su Instagram que había que apoyar a queseros locales.

Otro de los platillos predilectos en su dieta son los huevos cocidos. Pero, según informa MyLondon, la comida favorita de Carlos III es el risotto de champiñones silvestres con cordero. El risotto es una comida tradicional de Italia y es una forma de cocinar arroz en este país; suele prepararse con mantequilla, vino blanco, queso parmesano y cebolla.

Pero para el risotto del rey, así como en sus demás comidas, lo ideal sería que los champiñones frescos fueran cortados de su propia finca y que todos sus ingredientes sean orgánicos.

El ex cocinero de la realeza, Darren McGrady, comentó para MyLondon que Carlos es un entusiasta de los alimentos orgánicos. "Estaba en la agricultura orgánica hace 30 años, incluso antes de que se inventara, creo".

Por otro lado, también posee una "caja de desayuno", la cual carga consigo a todos lados. El chef Graham Newbould mencionó a MyLondon que esa caja tiene seis tipos de miel, mueslis (cereal de origen suizo), y frutos secos.

Y para tomar, según reveló el medio Express UK, el rey pide una taza de té Darjeeling (elaborado cerca de la región del Himalaya) con leche y miel en lugar de azúcar.

Lo que detesta el rey Carlos

Aunque Darren McGrady, ex chef de la realeza, describió a Carlos III, en una entrevista con Express UK, como un gran fanático del cordero y un "entusiasta de la comida", tiene un alimento que no le gusta comer e incluso hay una política que prohíbe servir este platillo: el foie gras.

El foie gras o hígado graso en inglés es un alimento proveniente del pato o ganso. Se produce luego de que alimentan al animal para agrandar su hígado. Esto ha ocasionado que varias organizaciones animalistas hagan campañas en contra de la fabricación y venta de este producto.

¿Qué comen los demás integrantes de la realeza británica?

Hace unos años la princesa Kate, esposa del príncipe Guillermo, visitó la Stockwell Gardens Nursery and Pre-School de la asociación caritativa London Early Years Foundation (LEYF, por sus siglas en inglés).

En aquella ocasión comentó lo que sus hijos desayunan, pero Michelle Samuels, directora de la escuela, fue quien reveló la comida preferida de los pequeños. "Ella mencionó a tres de los niños que sus propios hijos disfrutan de las manzanas y los cereales por la mañana, lo que provocó una conversación con los niños sobre su propia preferencia de frutas".

Por su parte, el príncipe Harry reveló en "The Late Late Show" que su hijo es un fanático de los wafles.

"Mi abuela (reina Isabel II) nos preguntó qué quería Archie para Navidad y Meg dijo que una máquina para hacer waffles, nos envió una máquina para hacerlos para Archie. Así que eso desayuna ahora; Meg prepara una hermosa mezcla orgánica en la máquina. Archie literalmente se despierta por la mañana y dice 'waffle´", comentó.

Y la duquesa Kate, según Express UK, tiene como platillo favorito las gachas de avena o también conocido como porridge, que acompaña con un batido de col rizada, matcha, espinacas, lechuga romana, cilantro y arándanos.