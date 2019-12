Luces, esferas, sobras y pirotecnia: riesgos navideños para su perro

Miles de mexicanos decoran sus hogares para recibir la Navidad junto con su familia. Es una época llena diversión, pero si no se cuenta con supervisión y cuidados adecuados, estas festividades pueden alterar o poner en riesgo la salud de las mascotas.

Los riesgos para los canes en esta temporada son diversos, desde la curiosidad nata de los cachorros por las series de luces y esferas de vidrio, a los cambios de clima, abuso de alimento o dejarlos solos por tiempos prolongados.

Thaís Matos, veterinaria de DogHero, la comunidad de hospedaje para perros y de amantes de las mascotas más grande en Latinoamérica, recomienda estos 5 cuidados básicos:

Cuidado con los adornos: luces, cables, esferas coloridas, listones con múltiples formas y texturas son muy llamativos para las mascotas, pero representan un riesgo si son mordidos, lamidos o si se comen. Es recomendable asegurar al piso o paredes los cables y extensiones con sujetadores de plástico o cinta adhesiva, si es posible quitarlos de la vista de tu mascota.





Las esferas de cristal implican también un riesgo importante, pues la ruptura puede herir su hocico, almohadillas de sus patas y otras partes de su cuerpo. Considere sustituir el material por plástico e incluso, puede decorar con encaje, listones y materiales reciclados.

Cuidado con la pirotecnia: el uso de fuegos artificiales en esta fecha es común; para los perros, puede provocar estrés y ansiedad por el estruendo y los colores cambiantes. El pánico que esto genera puede desencadenar síntomas como taquicardia o ansiedad que ponen en riesgo su salud.

Para mantener al perro calmado, acondicione un espacio o habitación donde los estallidos no se escuchen tan fuerte, use el método Tellington Touch de vendaje para que sienta ligera presión y confort en su cuerpo; considere que la forma reaccione será una guía para su mascota: no busque consolarlo antes de que lo necesite, actúe de manera normal ante el ruido, dele tiempo para que asimile la situación y hágalo sentir seguro. La mejor recomendación es #NoUsesPirotecnia y convencer a una persona más de no hacerlo.





Cuidado con lo que come y lo que bebe: Durante la cena de Navidad y Año Nuevo evite que el perro consuma alimentos o bebidas con alto contenido de azúcares, fósforo y grasas que les pueden causar diarrea, vómito, daños dentales y nerviosos. Algunos ejemplos comunes de esta temporada son el ponche, frutos secos y uvas.

No le dé sobras de comida y recalentado, pues la reacción puede ser dañina para su sistema digestivo; también observa que no ingiera bebidas alcohólicas, sobre todo si los asistentes a la celebración las dejan descuidadas en algún lugar al que tu can pueda acceder y probarlas. Si notas un comportamiento extraño, acude al veterinario de inmediato.

Esta fecha es el pretexto ideal para preparar algo para el perro, puede cocinar un par de recetas especiales como: pastel de carne con zanahoria, arroz y huevo o una bebida tibia a base de frutas como melón y fresas.

Cuidado con dejarlos solos: en estas fechas es común salir de viaje o realizar visitas extensas a familiares. Si al salir de casa no puede llevar al perro, lo ideal es alojarlo en el hogar de un anfitrión que lo cuide y atienda sus necesidades mientras no están juntos, de esta manera aseguras su bienestar y lo alejas de accidentes relacionados con adornos, luces y objetos.





Cuidado con el frío: Las primeras reacciones ante el frío que podrás notar en tu perro son: temblar, dormir más de lo habitual, letargo y acostarse en forma de "bola" para intentar calentarse. Prepárate para disminuir estas sensaciones térmicas en tu cachorro y complementa su cama con un par de mantas cálidas donde pueda acostarse, mantén sano su pelaje ya que es su método natural de mantenerse caliente y en razas que carezcan de este, no dudes en colocar una prenda que cubra su lomo.

Las razas tienen diferentes capas y grosores de piel, la sensación térmica también varía mucho entre ellas. Los perros son animales de sangre caliente y regulan la temperatura corporal de la misma manera que los humanos.





Cuidado con las rutas de escape: Serán noches con mucho movimiento y ruidos. Ante las alteraciones a su rutina diaria, las posibilidades de que tu cachorro intente escapar son altas. Mantén las puertas siempre cerradas y pide a quienes te acompañan que sean cuidadosos con eso.

Sé precavido también con ventanas y cualquier otro espacio abierto, ya que, aunque no represente un problema para ti, para el cachorro puede ser la oportunidad ideal para huir.





Cuidado con el estrés: Las fiestas y reuniones familiares o con amigos pueden estresar y poner nervioso a tu perro por ser desconocidos. Si bien, hay cachorros que son muy sociables, lo ideal es evitar sacarlos de su propia rutina y asegurarles una noche tranquila.





No olvide vigilar a los niños, ya que, tras su interés por abrazar y jugar con el can, la reacción puede ser riesgosa. Es importante respetar el espacio de el lomito de casa e incluso contar con un espacio apartado de la fiesta para que pueda descansar y sentirse tranquilo.