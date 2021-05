Lupita Jones habla sobre error al felicitar a Andrea Meza

Sí fue un error de dedazo el que cometieron la noche del domingo en la cuenta de Instagram de Lupita Jones.

Después del triunfo de Andrea Meza como Miss Universo, no podía pasar desapercibido el momento para la primera mexicana en recibir la corona (en 1991), desafortunadamente la publicación que su equipo subió a la red social comenzaba con un texto que decía "propuesta de texto para redes si gana Andrea el Miss Universo", antes de la felicitación en sí.

"Sí, ahí se les barrió al equipo de medios digitales porque obviamente teníamos plena confianza en que Andrea lo iba a hacer muy bien pero teníamos que estar preparados para todo y en la emoción y todo ¡pum! hicieron un copy-paste sin pensar en lo que estaban haciendo", dice Jones.

"Pero bueno, se bajó inmediatamente pero pues ya la gente estaba más que puesta viendo uno qué decía y qué hacía y trascendió pero fue un error, no pasa nada. Me sorprende que hagan tanto rollo de eso pero bueno, ya pasó y ahorita lo que toca es festejar y celebrar el triunfo".

Más allá del resbalón que desató bromas en redes sociales, Jones -directora del certamen Mexicana Universal, del que salió Meza- comparte la emoción de verla ganar.

Explica que aunque no estuvo en el certamen realizado en Florida por su campaña política, dejó un equipo que estuvo con ella todo el tiempo.

"Me mandaban fotos, reportes de todo lo que estaba pasando y por supuesto que quería estar ahí pero también hay etapas, compromisos que no puedo desatender y yo sabía que ella estaba en buenas manos y nos manteníamos en contacto a través del teléfono y dándole recomendaciones, consejos o simplemente deseándole lo mejor".

Con respecto al desempeño de la ingeniera en el certamen resalta su respuesta ante la pregunta del jurado de cómo hubiera llevado la pandemia, pues Jones habría contestado algo similar.

"Yo creo que debimos haber actuado con mayor anticipación, tuvimos dos meses para prepararnos, viendo lo que estaba pasando en China. Debimos actuar y reaccionar de manera temprana y tomarnos en serio lo que representaba esta enfermedad porque lo estábamos viendo en Asia, Europa y Estados Unido", lamenta.

"Hubiera establecido medidas de salud mucho más exigentes, estrictas, uso de sana distancia, aislamiento, cubrebocas, en fin. Creo que pudimos haber evitado muchas muertes si hubiéramos actuado a tiempo".