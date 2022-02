MAQUILLAJE A PRUEBA DE BESOS

Con el uso de la mascarilla, una de las zonas del rostro que estamos olvidando son los labios, pero este San Valentín supondrá la excepción más romántica.

Además de eso, tengas el plan que tengas, seguramente te apetezca crear un maquillaje perfecto y a la altura de las circunstancias.

Para ello, necesitas conocer los productos que van a convertirse en tus aliados. ¿El objetivo? que se mantenga impoluto, como recién aplicado, a pesar del roce, la mascarilla y los besos, claro.

DURADERO

¿Cómo conseguir que el maquillaje dure más?

Hay muchos trucos eficaces enfocados a esta misión.

Uno de los más conocidos es el de sellar el maquillaje con polvos traslúcidos o, mejor aún, con un spray fijador bien potente y que deje un acabado bonito.

LABIALES PERMANENTES

También los labiales permanentes se coronan como los grandes favoritos, especialmente en el contexto mundial en que

nos encontramos.

Otra acción de lo más útil es aplicar dos productos de distintas fórmulas, uno sobre otro, para asegurar

su durabilidad.

Se hace frecuentemente con iluminadores y bronceadores (líquidos y en polvo), pero también con un delineador previo al labial.

PRODUCTOS

A continuación, la lista de productos de maquillaje para San Valentín que va a robarte el corazón ese día y todo el año.

ROJO

Un labial rojo ultraduradero.

Hay pocos labiales más fijos que el solicitado Superstay Matte Ink de Maybelline New York.

Y dado que San Valentín es uno de esos días en los que pega llevarlos de rojo, apuesta por este tono para triunfar.

Su aplicador es preciso y su fórmula ultraduradera.

DELINEADOR

Un delineador preciso.

Para multiplicar la durabilidad de este último, un truco de experto muy útil es delinearlos por completo con un lápiz del mismo color.

Así, al tener doble capa, el pigmento se mantendrá intacto durante más tiempo.

SPRAY FIJADOR

Uno de los últimos lanzamientos de Benefit (de lo más aplaudido) llega a nuestras vidas en el mejor momento.

Justo cuando la mascarilla se encarga de deshacer todo el trabajo previo.

Sin embargo, con un spray fijador como el The Professional Súper Setter, eso no sucede. No solo sella el maquillaje de la forma más sorprendente, sino que el acabado es tan bonito que difumina los poros y deja la piel suave, fresca e hidratada.

ILUMINADOR LÍQUIDO

Un iluminador líquido

y potente.

Como ya has leído al principio, y tal y como aconsejan muchos maquilladores, aplicar dos mismos productos en diferentes fórmulas prolonga su duración.

Hazlo con el iluminador, situando uno líquido sobre las zonas estratégicas y, posteriormente, sellando con su relativo en polvo.

Procura que tengan tonos parecidos para que el resultado sea natural,

pero ultraglowy.

El Dew Drops de Marc Jacobs es una muy buena opción porque, además, hidrata la piel.

SOMBRAS EN TONOS ROSAS

¿Qué mejor día que este para hacerte el mejor look de sombras con tonos rosas? Muy pocos.

Por eso, necesitas una paleta que cuenten con varios colores de dicha gama para que, así, puedas construir la estructura y también rematarlo con una dosis de shimmer en el centro y el lagrimal. La paleta Rose de la colección Snap Shadows de Fenty Beauty es perfecta.

ROSTRO

Contorno-rostro-maquillaje.

Una paleta para hacer contouring.

La idea es "reconstruir" las facciones de tu rostro según tus gustos.

Sobre todo, la zona del pómulo y, últimamente también, la de la nariz.

Para ello, añade a tu cesta una paleta de contorno como la de Sleek MakeUp que, además, incluye bronceador para no solo esculpir, sino dar color de forma global.

MÁSCARA WATERPROOF

A riesgo de que se te escapen unas lágrimas en un día tan romántico, tu mejor opción es confiar en una máscara waterproof como la de Chanel.

Es la inimitable máscara y, además de mantenerse fija en tus párpados, también promete un resultado natural, pero voluminoso, con curvatura y separando las pestañas muy bien.