Maravillas naturales para explorar en Querétaro

Viñedos, Pueblos Mágicos, una Ciudad Patrimonio de la Humanidad, historia y enorme cultura. Querétaro es poseedor de todo lo anterior y de las maravillas naturales de un Área Natural Protegida decretada como Reserva de la Biósfera Sierra Gorda en 1997.

Bosques, selvas, cascadas, ríos, grutas, sótanos y miradores naturales: son los escenarios ideales para los viajeros que buscan actividades ecoturísticas y de aventura en el centro del país.

Puente de Dios, Pinal de Amoles

En tu próxima visita a la Sierra Gorda de Querétaro, apunta al pueblo de Pinal de Amoles como primera parada. Por su territorio corre el río Escanela, una corriente de aguas cristalinas en tonos turquesa y verde que fluyen a través de un denso bosque de álamos.

Sentarte en sus orillas es un excelente plan para una tarde relajante, pero su belleza no termina ahí. Si continúas, encontrarás el cañón de la Angostura, un paisaje de cuento de hadas con varias pozas cristalinas, rodeadas por altas paredes de roca de 50 metros de longitud.

Al final de tu caminata te toparás con Puente de Dios, cuyo nombre no es una exageración. Esta cueva te regalará postales inolvidables gracias a sus cortinas de agua, sus manantiales y su vegetación.

Prepara tu traje de baño y sumérgete en sus refrescantes aguas durante toda la tarde. No solo olvidarás tus preocupaciones, sino que vivirás una experiencia única en su tipo.

Las Adjuntas, Arroyo Seco

Las Adjuntas es el punto de encuentro entre los ríos Ayutla y Santa María. El primero se caracteriza por sus aguas frías de color azul claro, mientras el segundo tiene aguas de colores terrosos y una temperatura más cálida.

Cuando llegues a este rincón escondido en la localidad de Arroyo Seco, notarás la línea divisoria entre ambas corrientes de agua, lo que es un gran espectáculo visual. Sierra Gorda Ecotours explica en su página web que el río Ayutla tiene un cauce rocoso con pozas ideales para nadar; por su parte, el río Santa María es más arenoso.

Luego de darte un chapuzón, recorre los bosques de sauces, ahuehuetes y árboles frutales. Observa aves, toma fotografías de naturaleza o disfruta una noche de camping en este paraíso queretano.

Cascada El Chuveje, Pinal de Amoles

Pinal de Amoles alberga más de una maravilla natural gracias a su ubicación privilegiada en medio de la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda. A solo 25 minutos de Puente de Dios, se puede visitar El Chuveje, una impresionante caída de agua de 35 metros de altura.

De acuerdo con el Ayuntamiento de Pinal de Amoles, esta cascada desciende por una pared cubierta de musgo y se almacena en una poza circular de un metro de profundidad. Una parte del agua de El Chuveje corre hacia un arroyo con otras cascadas y pozas pequeñas hasta que finalmente desemboca en el río Escanela.

Este paraíso está rodeado de un denso bosque de álamos, sauces y helechos donde se refugian venados de cola blanca, guacamayas y réptiles, incluso hay avistamiento de luciérnagas en temporada de lluvias.

Contémplalos en su hábitat, toma fotografías de la caída de agua, da un paseo por los alrededores o pasa un relajante día de campo en contacto con la naturaleza. La agencia Sierra Gorda Ecotours sugiere que agendes tu visita con anticipación, ya que el acceso está regulado por las autoridades.

Grutas Los Herrera, San Joaquín

Grutas Los Herrera es una parada indiscutible en el Pueblo Mágico de San Joaquín. Este destino se encuentra a 1.5 kilómetros de la cabecera municipal de San Joaquín, y destaca por su antigüedad: las estalactitas y estalagmitas dentro de estas cuevas se formaron desde hace más de 100 millones de años, asegura el sitio oficial de turismo del estado, Querétaro Travel.

Las grutas recibieron el nombre de su antiguo propietario, don Benito Herrera. En 1978, los espeleólogos estadounidenses Roy Jameson y Patty Montes las recorrieron por primera vez; ahí observaron que las paredes proyectaban figuras de animales y "cascadas de diamantes" debido a la presencia de minerales brillantes.

Hoy en día, este espacio está habilitado para recorridos guiados; los visitantes tienen acceso a las grutas de lunes a domingo en horarios de 10 de la mañana a 5 de la tarde. El precio de entrada varía entre los 30 y los 50 pesos según la edad, así que no pierdas la oportunidad de adentrarte en esta aventura subterránea.

Mirador Cuatro Palos, Pinal de Amoles

En lo alto del Cerro de la Media Luna se alza el mirador Cuatro Palos, conocido por sus increíbles vistas hacia el semidesierto de Querétaro, así como a los paisajes boscosos de la Sierra Gorda, el Exconvento de Bucareli y la famosa Peña de Bernal.

Si no le tienes miedo a las alturas, sube al mirador, acomódate y observa tranquilamente la belleza natural de los relieves, ríos, caminos y bosques del territorio queretano. También hay espacio para el excursionismo, el senderismo, el campismo, la apreciación de diferentes especies de plantas y de animales, sobre todo de aves.

De preferencia, agenda tu visita en los meses de octubre a marzo o después de un frente frío, ya que serás testigo de un fenómeno único conocido como mar de nubes, de acuerdo con Sierra Gorda Ecotours. Siéntete cerca del cielo en este rincón apartado de la ciudad.

Presa Jalpan, Jalpan de Serra

A menos de dos kilómetros del Pueblo Mágico de Jalpan de Serra, la presa Jalpan está catalogada como un humedal de importancia internacional por la Convención de Ramsar desde 2004, debido a la llegada de aves migratorias.

Esta extensión de agua se alimenta del río Jalpan y abarca un total de 443 hectáreas en las cuales se practica pesca deportiva, hay paseo en lancha y kayak, así como observación de flora y fauna, detallan en Jalpan Travel.

En las zonas aledañas es posible hacer senderismo y bici de montaña. Dentro de sus instalaciones cuentan con cabañas y una cafetería.

Considera que los destinos ubicados en Pinal de Amoles requieren reservación para visitarlos desde el pasado mes de septiembre. Contacta a alguna de las agencias autorizadas de esta lista y agenda tu visita antes de desplazarte hasta allá.