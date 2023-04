Mariana Rodríguez revela cómo fue su primera semana como mamá

A-AA+

Antes de convertirse en socialité, Mariana Rodríguez comenzó su carrera en internet como blogger e influencer. Y aunque se encuentra viviendo una de sus mejores etapas como mamá, no pierde conexión con sus seguidores.

Hace unas semanas, Rodríguez dio a luz a su primera hija junto a Samuel García, gobernador de Nuevo León. Desde ese momento, no ha parado de compartir detalles y curiosidades sobre la maternidad.

Acompañada de su pequeña Mariel, la influencer se tomó unos minutos de su apretada agenda para platicar con sus más de 2.7 millones de seguidores en Instagram. Sin pensarlo, compartió cómo fue su primera semana después del parto.

Las preguntas que le hicieron a Mariana Rodríguez iban en el sentido de la lactancia, rutinas para descanso de los bebés, alimentación y sobre su estado físico y emocional después de traer al mundo a Mariel.

No obstante, uno de sus seguidores le preguntó si le había dado depresión posparto. La primera dama de Nuevo León no tuvo reparo en contestar de manera negativa.

"No me dio depresión posparto, pero todavía no puedo cantar victoria", aseguró. Rodríguez indicó que la primera semana fue un reto porque lloraba por cualquier motivo.

Recordó una ocasión en la que se encontraba en su casa, pero cuando se fueron sus familiares la inundó una sensación de soledad. Además, explicó que en un momento sintió que Samuel García estaba retomando su vida cotidiana, mientras ella tenía que asumir nuevas responsabilidades.

Rodríguez atribuyó esa experiencia a un "ajuste hormonal". Sin embargo, dejó en claro que no pasó por su mente tener depresión. "Es un momento muy difícil, un shock de '¿cuándo voy a volver a mi vida?'. Yo traía mucha actividad antes del embarazo y después de eso fue quedarme en casa en cuarentena para cuidar al bebé".

La ahora mamá destacó la importancia de acudir con especialistas para llevar un control sobre los trastornos, padecimientos y enfermedades que puedan presentar las mujeres después del parto.

La depresión posparto o posnatal suele aparecer entre dos y ocho semanas después de dar a luz, pero puede darse hasta un año después del nacimiento del bebé.

Se le llama así al periodo en el que se desarrollan alteraciones en el estado anímico, psicológico y físico de las mujeres o mamás, según explica el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

De acuerdo con la UNICEF, los síntomas de la depresión posnatal son similares a los de la depresión.

Se presentan en la manera de sentirse triste, en la incapacidad para disfrutar actividades diarias, cansancio o pérdida de energía, déficit de concentración, baja autoestima, falta de confianza, alteraciones del sueño y cambios en el apetito.