McDonald's anuncia una 'Cajita Feliz' más saludable

La 'Cajita Feliz', el producto insignia del McDonald's sigue en transformación.

Este año, la cadena de hamburguesas estadounidense ha anunciado otra modificación importante que se adapta a las tendencias en el consumo de los clientes que demandan alimentos más saludables en todo el mundo y México no ha sido la excepción.

En los últimos años, la Cajita Feliz, también llamada Happy Meal en otros mercados, ha registrado una reducción en términos de calorías, grasas, sodio y en general en sus distintos productos.

La esencia de la Cajita Feliz se mantiene. Alimentos y bebidas de tamaño infantil acompañados de un clásico juguete que ha sido el atractivo y gancho para captar la atención de millones de niños en todo el mundo.

McDonald's no es una empresa con una larga historia en el mercado mexicano. Este corporativo llegó a México apenas en 1986 con su restaurante ubicado en el Pedregal.

Tras su llegada, los cambios en su menú y sus estrategias para ser más saludable han trastocado a la Cajita Feliz.

Hoy, con los últimos ajustes, esta opción para niños ofrecerá más frutas, vegetales, menos grasas, sodio y menos azúcares añadidos.

McDonald´s llama a esto la evolución de su menú.

Su último "adelgazamiento" de la Cajita Feliz consiste en los siguientes opciones adicionales:

1.- Puré de manzanas 100% sin azúcar añadida ni aditivos.

2.- Jugos 100% de frutas naranja o manzana, sin azúcar añadida o agua.

3.- Hamburguesa sin queso con lechuga y jitomate (o personalizable, solo lechuga o solo jitomate) o McNuggets de pollo.



Red de restaurantes

Pero, ¿de qué tamaño es el impacto de McDonald's y su Cajita Feliz con estos cambios?

En México, la red de restaurantes de McDonald's es operada desde 2007 por la firma Arcos Dorados, quien tiene la franquicia maestra de la marca en toda América Latina.

McDonald's en México recibe a más de 200 millones de consumidores cada año y, aunque no hay datos públicos sobre la venta de Cajita Feliz en el mundo, este territorio es uno de los mayores mercados de la corporación en términos de rentabilidad.

En México, la firma tiene más de 500 puntos de venta, entre restaurantes, centros de postres y McCafé, y la firma es dirigida por el empresario Francisco Bosch.

Cambios históricos

En los últimos años, uno de los cambios más importantes para la Cajita Feliz en México y América Latina ocurrió en 2011, cuando este producto pasó de estar compuesta por cuatro ítems a tener adicionada fruta fresca por temporada.

En su momento, la empresa informó que todas las combinaciones de la Cajita Feliz tendrían menos de 600 calorías, lo cual representaba menos de un tercio del valor de ingesta diaria propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para niños de seis a 10 años.

McDonald's ha modificado el tamaño de sus papas fritas para niños, incluso ha reducido a la mitad la cantidad de calorías en algunos momentos.

La cadena de hamburguesas también bajó el sodio en los panes de sus Nuggets, el queso, y en la salsa, además de buscar minimizar la cantidad de azúcar adicionada en los jugos se redujo.

Por si fuera poco, hace más de cuatro años, McDonald's apostó por generar una estrategia diferente en México e introdujo libros didácticos en su producto estrella.

El objetivo de McDonald's fue insertar estos libros como un impulso a favor de la cultura y a la educación infantil en México, además de impulsar el hábito de la lectura e influir de manera positiva en los niños.

Títulos como "Universo", "Depredadores", "Dinosaurios" y "Océanos" fueron parte de los entregados a miles de niños.

McDonald's no solo ha realizado ajustes comerciales, sino también estratégicos.

En 2013, la empresa acordó en conjunto con la Procuraduría del consumidor publicar las calorías de sus productos en los menús de todos los restaurantes, participación en talleres y actividades de consumo responsable.

Por ahora, la sonrisa de la Cajita Feliz sigue en sus empaques y la empresa tiene el reto de no borrar la sonrisa en sus clientes más pequeños ante tales ajustes.